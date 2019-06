Charles Leclerc è un fulmine nel time-attack: Hamilton 2°, Vettel 4°

Uno scatenato Charles Leclerc firma il miglior tempo della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 e si presenta così alle qualifiche con concrete ambizioni di pole position. Il monegasco della Ferrari ha proseguito sulla falsariga del venerdì ed ha portato a termine il programma di lavoro senza sbavature e mettendo in mostra un potenziale enorme sul giro secco con gomme morbide. L’ex pilota dell’Alfa Romeo-Sauber è stato l’unico a scendere sotto l’1:04 con un notevole 1’03″987 ottenuto nell’ultimo tentativo di time-attack al secondo giro veloce sullo stesso set di pneumatici.

Le Mercedes fanno comunque paura in vista delle qualifiche, con il britannico Lewis Hamilton staccato di 0.143 dalla vetta senza spingere fino in fondo con le mappature della power-unit. Buona reazione da parte del finlandese Valtteri Bottas, reduce dall’incidente di ieri, molto competitivo fin dal primo run e distanziato di poco meno di un decimo dal compagno di squadra nella simulazione di qualifica con gomme rosse. La seconda Ferrari, guidata dal tedesco Sebastian Vettel, si è inserita in quarta piazza ad un soffio dalla top3 e a 0.263 dalla miglior prestazione assoluta di Leclerc. Il quattro volte campione iridato non ha commesso particolari errori ma è stato costantemente più lento di due-tre decimi del compagno di squadra nei time-attack, infatti ha deciso di cambiare la barra antirollio della sua SF90 prima dell’ultimo run per avere più feeling con l’anteriore.

Red Bull in affanno ma comunque abbastanza vicina ai primi due top team con l’olandese Max Verstappen, quinto a 0.459 dalla testa e a due decimi dalla Ferrari di Vettel, anche se servirà una vera e propria impresa per insidiare le prime due file della griglia. Sesta piazza per il sorprendente rookie britannico Lando Norris, estremamente rapido sul giro secco e possibile outsider in vista delle qualifiche con una McLaren in ripresa. Il francese Pierre Gasly è solo settimo con la Red Bull anche a causa di un problema elettrico, mentre completano il quadro della top10 lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren), 8° a 1.232, l’azzurro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), ottimo 9° a 1.349, ed il russo Daniil Kvyat (Toro Rosso), 10° a 1.404.

Prove libere 3: GP Austria 2019