Doccia fredda per la Ferrari! Niente penalizzazione per Verstappen, Leclerc resta 2°

Finalmente un comunicato ufficiale, anche se non è felice per la Ferrari. Max Verstappen resta il vincitore del GP d’Austria dopo l’incredibile rimonta trovata sul circuito di Spielberg, culminata con il sorpasso ai danni di Charles Leclerc a due giri dal termine. L’episodio del sorpasso era stato messo sotto investigazione dalla giuria dei commissari, ma Verstappen non è stato penalizzato con Leclcer che si deve accontentare quindi del 2° posto nell’ordine d’arrivo.