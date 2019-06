Programma GP d'Austria

Venerdì 28 giugno

Prove libere 1 | REPORT |

Prove libere 2 | REPORT |

Sabato 29 giugno

Domenica 30 giugno

15.10 Gara

GP d'Austria in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP d'Austria sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.

GP d'Austria in Live-Streaming

Il GP d'Austria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.