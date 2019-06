Giallo in Austria! La Ferrari esulta per Leclerc, ma il documento sarebbe un fake

Dopo il successo di Verstappen in Austria, la Giuria dei Commissari aveva convocato il pilota olandese e Charles Leclerc in merito a quanto accaduto a due giri dal termine del GP con lo scontro proprio tra i due piloti in corsa per la vittoria.

Il successo è andato all’olandese che ha conquistato la sua 6a vittoria in carriera in Formula 1, mentre il monegasco ha rinviato l’appuntamento con la prima affermazione nel circus. Poi la notizia lanciata da Sky Sport sulla penalizzazione di Verstappen, poi non confermata perché il documento girato ai media non era ufficiale e senza firma da parte degli Steward. Si dovrà attendere ancora per avere il vincitore.