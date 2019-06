Giovinazzi, carburante troppo freddo sulla Alfa e multa di 5000 euro

La Alfa Romeo Sauber dovrà pagare 5000 euro di multa per avere utilizzato un carburante "refrigerato" durante le prove libere 2 del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1. Il regolamento prevede che la temperatura del carburante in aspirazione sia al massimo inferiore di 10 °C rispetto a quella ambiente mentre ieri aveva toccato un – 17°C di differenziale sulla monoposto di Antonio Giovinazzi. L’irregolarità non ha impatti sul resto del weekend, dunque i commissari di gara hanno deciso di non infliggere delle penalità al pilota pugliese e di limitarsi alla minima sanzione pecuniaria.