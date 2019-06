Hamilton a rischio penalità: avrebbe ostacolato Raikkonen che risponde con il dito medio

Altro giro, altra polemica per Lewis Hamilton. Dopo i fatti del Canada con lo ‘scontro’ Hamilton-Vettel, il pilota britannico rischia addirittura una retrocessione in griglia per quanto accaduto in Q1 durante le qualifiche per il GP di Austria.

Dopo la Q3, che ha visto Charles Leclerc segnare il miglior tempo, fermando il crono a 1:03.003, davanti a Hamilton e Verstappen, la giuria dei commissari ha convocato Hamilton e Raikkonen per quanto accaduto in Q1. Alla revisione delle immagini, infatti, si nota come il pilota della Mercedes abbia ostacolato Raikkonen mentre partiva per il suo giro veloce, con il finlandese che ha risposto a modo suo, mostrando il dito medio al rivale.

Il dito medio di Raikkonen...

Si aspetta quindi una decisione: potrà essere penalizzato proprio Hamilton per la manovra scorretta, ma potrebbe essere penalizzato in griglia anche lo stesso pilota ex Ferrari per il gesto rivolto al collega. Raikkonen, su Alfa Romeo, ha chiuso la sua qualifica con il tempo di 1:04.166 (sesto miglior crono).