Hamilton firma il miglior tempo nelle prime libere, Vettel 2° e Leclerc 4°

Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena questo weekend a Spielberg. Il Campione del Mondo in carica ha timbrato un rilevante 1:04.838 con gomma soft, il britannico ha dato l’impressione di avere già trovato un ottimo feeling con la sua Mercedes e sul giro secco ha dimostrato ancora una volta di avere delle doti naturali impareggiabili. Il leader della classifica generale, vincitore degli ultimi quattro Gran Premi, ha però soltanto 144 millesimi di vantaggio su Sebastian Vettel. L’alfiere della Ferrari ha fatto il tempo sulle gomme medie, facendo capire che la Rossa è in grado di spingersi ben oltre con una mescola più morbida: il teutonico si è distinto nella parte centrale della sessione, poi nel finale ha provato anche a chiudere un giro cronometrato con gli pneumatici a banda rossa ma è andato lungo in curva 1 e ha dovuto abortire la tornata.

Terzo posto per Valtteri Bottas (a 0.161 con le soft), il finlandese ha dovuto fare i conti con una perdita d’olio sulla sua Mercedes e i meccanici hanno smontato la power unit e poi sono riusciti a mandarlo in pista. Ottimo lavoro di tutto il team e la seconda guida ha regalato soddisfazioni precedendo la Ferrari di Charles Leclerc, quarto a 0.303 da Hamilton. Il monegasco ha utilizzato le gomme medie come il compagno di squadra, il Cavallino Rampante ha a disposizione meno gomme soft rispetto all’avversario diretto e dunque ha deciso di preservarle per il prosieguo del fine settimana. Il particolare layout di questo tracciato, caratterizzato da due rettilinei, potrebbe favorire la scuderia di Maranello ma battere questa Mercedes sembra sempre molto difficile.

Attardate le due Red Bull (Max Verstappen quinto a 0.422, Pierre Gasly sesto a 0.540), bene Carlos Sainz che con la sua McLaren precede la Renault di Daniel Ricciardo e la Haas di Kevin Magnussen. Sottotono le Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi è 16esimo appena davanti a Kimi Raikkonen. Nel finale i team si sono concentrati sulla simulazione di gara, le Rosse e le Frecce d’Argento sembrano essere sullo stesso piano e si preannuncia un weekend rovente. Si tornerà in pista alle ore 15.00 per le prove libere 2.

Prove libere 1 GP Austria

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.838 5

2 Sebastian VETTEL Ferrari +0.144 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.161 4

4 Charles LECLERC Ferrari +0.303 5

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.422 8

6 Pierre GASLY Red Bull Racing +0.540 4

7 Carlos SAINZ McLaren +0.664 5

8 Daniel RICCIARDO Renault +1.008 5

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.038 4

10 Lando NORRIS McLaren +1.287 6

11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.297 3

12 Daniil KVYAT Toro Rosso +1.434 6

13 Alexander ALBON Toro Rosso +1.447 6

14 Nico HULKENBERG Renault +1.545 5

15 Sergio PEREZ Racing Point +1.619 4

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.870 6

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.891 6

18 Lance STROLL Racing Point +1.918 5

19 George RUSSELL Williams +1.967 6

20 Robert KUBICA Williams +2.827 4