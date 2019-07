Hamilton: "In Austria solo un incidente di percorso, abbiamo un grande vantaggio"

E dopo l'Austria è la volta della Gran Bretagna. Il Circus della Formula 1 si proietta a Silverstone, sede tradizionale della massima categoria dell'automobilismo, per il decimo round del Mondiale 2019. Si è reduci dalla discussa vittoria dell’olandese Max Verstappen, davanti al ferrarista Charles Leclerc. Esito della corsa rimasto in bilico lungamente per via del contatto tra i due piloti citati nel penultimo giro. Vero è che, al di là del confronto tra Verstappen e Leclerc a Spielberg, per la prima volta c'è stata una Mercedes al di sotto delle aspettative. Il terzo posto di Valtteri Bottas ha il sapore del 'brodino', visto e considerato poi la quinta posizione finale di Lewis Hamilton. Il britannico, però, conserva un vantaggio considerevole in graduatoria. I 31 punti di vantaggio sul compagno di team Bottas e soprattutto i 71 su Verstappen e i 74 su Vettel possono far stare abbastanza tranquillo il cinque volte iridato che, intervistato da L'Equipe, ha confermato di non essere stato scalfito più di tanto dalla controprestazione in Austria.

Hamilton: "Ho esperienza, so gestire i momenti"

" L'unica cosa che mi preme è quella di restare calmo e cercare di fare del mio meglio. In Austria abbiamo avuto qualche problema, è stata la prima volta. Di fatto, siamo sempre in vetta al Mondiale, potendo contare su un vantaggio considerevole. Non tutti i weekend possono andare come si vorrebbe e quindi quando ciò avviene bisogna accettarlo, per cercare sempre di migliorare. Ho tanta esperienza e so come gestire questi momenti. Mentalmente mi sento al meglio e posso dire che questo è stato il miglior avvio di stagione che mai abbia avuto in F1 "