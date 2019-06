Hamilton: "Penalità meritata e la accetto, ma abbiamo il potere di superare gli ostacoli"

Nelle prove di qualificazione del GP d'Austria, Lewis Hamilton ha ostacolato Kimi Raikkonen (che ha reagito con un plateale dito medio) ed è stato penalizzato in griglia; dapprima retrocesso in quinta posizione, poi è stato riavanzato alla quarta per un miniricorso vinto per un cavillo burocratico.

In ogni caso, il pilota della Mercedes non ha avuto problemi a recitare il mea culpa già in conferenza stampa e ammette l'errore anche sui propri profili social, in particolare nelle storie di Instagram, dove scrive apertamente di aver sbagliato, ma va avanti èpoi con un post auto-mnotivazionale.