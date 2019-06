Hamilton sfrutta un cavillo del regolamento: partirà dal 4° posto in Austria anziché dal 5°

2+3? Fa 4... Questo l’incredibile epilogo della giornata di qualifiche del GP d’Austria, con Hamilton che ha chiuso al 2° posto la sua Q3, alle spalle di Leclerc, ma è stato penalizzato di 3 posizioni dalla giuria dei commissari dopo una scorrettezza ai danni di Raikkonen. Beh, Hamilton però non partirà dalla 5a posizione in griglia, ma bensì dal 4° posto, in seconda fila insieme al compagno di squadra Bottas.

Il perché? Le 5 posizioni ad Hulkenberg...

Hamilton recupera un posto in griglia, partendo quindi dal 4° posto, grazie ad un cavillo nel regolamento: ovvero l’ordine di emissione delle sanzioni da parte degli Steward. In precedenza, infatti, erano già state commissionate 5 posizioni di penalizzazione a Nicolas Hülkenberg (Haas) per aver sostituito il cambio. Ecco che Hamilton può recuperare una posizione ai danni di Lando Norris.

Hamilton aveva accettato la penalizzazione

Prima ancora di sapere di aver recuperato una posizione, Hamilton qualifica come giusta la penalizzazione a suo carico dopo l'errore davanti a Raikkonen...

" La penalità di oggi è totalmente meritata, non ho problemi ad accettarla. È stato un mio errore e me ne assumo la responsabilità in pieno. Non era ovviamente una manovra intenzionale. Domani però è un altro giorno e un’occasione per risollevarci "