Le pagelle: fantastico duello Leclerc-Verstappen, buona gara di Vettel. Hamilton sufficiente

Max VERSTAPPEN Voto 10 e lode: Che dire, qualcosa di epico. E pensare che era partito malissimo, chiudendo settimo al primo giro. Dopo la sosta parte la rimonta pazzesca, incredibile, super. Nel finale fantastico il duello con Leclerc, ma l'olandese ne ha di più e se ne va. Il futuro è qui.

Charles LECLERC Voto 9,5: Stupendo weekend, fantastica corsa, purtroppo durata due giri in più del dovuto. La meritava questa prima vittoria in carriera, ma si deve inchinare all'altro giovane rampante. Si lamenta della manovra, ma se si vuole una F1 più spettacolare è un sorpasso che ci sta. Peccato per una Ferrari che deve ancora rimandare il successo nel 2019.

Valtteri BOTTAS Voto 7: Fa il massimo con una Mercedes non competitiva a Spielberg. Ha il merito di arrivare a podio, sfruttando anche il problema al pit stop di Vettel. Recupera qualche punto su Hamilton nella generale.

Sebastian VETTEL Voto 8: Parte nono e arriva quarto, buttando via il podio per un problema assurdo nella sosta. Però in fin dei conti prende una paga clamorosa da Charles Leclerc per tutto il weekend, e anche oggi chiude il primo giro davanti a Verstappen per poi perdere in gara. Certo, senza il problema in qualifica forse avremmo visto una gara diversa.

Sebastian Vettel in der Formel 1Getty Images

Lewis HAMILTON Voto 6: Sufficienza risicata, striminzita. Fatica costantemente a tenere la vettura in strada, poi senza motivo rimane fuori dal pit una vita con gomme distrutte, rovinando completamente l'ala. Alla fine però ne esce senza grossi problemi, mantenendo un enorme vantaggio sugli avversari nella generale.

Lando NORRIS Voto 9: Nel giorno dei giovani, anche lui risponde presente. Parte bene, lotta al meglio con tutti anche se deve arrendersi contro Vettel e Verstappen. Il ritmo comunque c'è e arriva sesto dietro i big e davanti a Gasly. La McLaren vede la luce in fondo al tunnel.

Carlos SAINZ Voto 8,5: Altra dimostrazione che la McLaren sta tornando tra i grandi. Parte ultimo, arriva ottavo anche davanti alle Alfa Romeo. Fantastica corsa in rimonta.

ALFA ROMEO Voto 7: Dopo una grande qualifica, arriva una solida prestazione in gara, con finalmente entrambi i piloti in zona punti. Kimi Raikkonen fin quando ne ha combatte anche con i big, mentre Antonio Giovinazzi coglie finalmente il primo punto della carriera.

RENAULT Voto 5: Nel giorno della prima vittoria della Honda con Red Bull, Renault prende una paga clamorosa. Almeno c'è la McLaren tra i top ten. Il team ufficiale invece non riesce ad arrivare neanche in zona punti.

HAAS Voto 4: Terza gara di fila fuori dai punti, anche questa lontanissimo dalla top ten. Dopo la buona qualifica, Magnussen si ritrova penalizzato al via e finisce lontanissimo, come Grosjean.

Pierre GASLY Voto 3: Guardando al risultato arriva un decente settimo posto, la verità è tutt'altra. Dopo il primo giro era a mezzo secondo da Max, chiude doppiato dal compagno di squadra vincitore, dietro anche al buon Lando Norris.