Il migliore nella seconda sessione delle prove libere del Gp d’Austria è stato Charles Leclerc, su Ferrari, dimostrando di trovarsi piuttosto bene sul tracciato di Spielberg. Il monegasco, con le gomme soft, ha stabilito la miglior prestazione di 1’05″086. Alle sue spalle la Mercedes di Valtteri Bottas (+0″331) e la Red Bull di Pierre Gasly (+0″401). FP2 complicate per il finlandese della Mercedes che, in curva 5, ha terminato anzitempo il suo turno, andando a sbattere violentemente contro le barriere. Fortunatamente, per lui, nessuna conseguenza seria, ma macchina decisamente danneggiata.

I tempi della top 5

Pilota Macchina Tempo 1. Charles LECLERC Ferrari 1:05.086 2. Valtteri BOTTAS Mercedes +0.331 3. Pierre GASLY Red Bull Racing +0.401 4. Lewis HAMILTON Mercedes +0.443 5. Carlos SAINZ McLaren +0.459

A seguire il leader della classifica mondiale Lewis Hamilton (+0″443). Sessione non semplice per il britannico, autore di tanti piccoli errori in uscita dalla curva 10, non trovando praticamente mai un giro pulito. W10 n.44 apparsa, quindi, un po’ instabile, cosa che non si era mai vista su altri circuiti. In quinta posizione si è classificata la prima delle McLaren dello spagnolo Carlos Sainz (+0″459), che conferma l’ottima crescita della monoposto di Woking, a precedere la Haas del francese Romain Grosjean (+0″615), l’Alfa Romeo del finlandese Kimi Raikkonen (+0″642), l’altra Ferrari del tedesco Sebastian Vettel (+0″785), l’altra Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0″793) e l’altra McLaren del britannico Lando Norris (+0″866).

Verstappen e Vettel fuori alla stessa curva

Destino comune per Verstappen e Vettel, autori di un’uscita di pista nello stesso punto, ovvero l’ultima curva prima del rettilineo dei box. Due episodi che non hanno permesso loro di migliorare il proprio riscontro e, nel caso dell’orange, di interrompere prima del previsto le FP2 per il danno rimediato sulla sospensione posteriore destra. In chiave italiana, da segnalare il 14° tempo di Antonio Giovinazzi (+1″033), non brillante come il suo compagno di team e protagonista di un’incomprensione con Leclerc negli ultimi scampoli delle libere.