A Spielberg è Charles Leclerc a conquistare la prima posizione nel Gran Premio d'Austria, nono atto del mondiale di Formula 1 2019. Il monegasco è veramente super, perfetto in tutte le sessioni di libere e qualifiche e domani sarà davanti a tutti.

Purtroppo non è tutto perfetto per la Ferrari. Se da una parte del box si festeggia un pole position spettacolare, dall'altra ci si lecca le ferite. Seb è costretto a partire dalle retrovie, solo nono, in quanto accusa un problema alla power unit poco prima del Q3 e il tedesco non può disputare l'ultima qualifica. Arriva quindi decimo, anche se partirà nono per la penalità che deve scontare Magnussen. Un peccato, però bisogna dire che Vettel non ha mai messo in mostra un passo migliore di quello del compagno di squadra in tutto il weekend, anche se poteva portare anche la seconda Ferrari in prima fila.

Invece al fianco di Leclerc c'è il solito Hamilton. La Mercedes in Austria, al momento, fatica, ma Lewis riesce con un colpo di reni alla fine ad andare in prima fila. Però Lewis è sotto investigazione per aver bloccato Raikkonen in Q1 e potrebbe essere penalizzato. Attenzione comunque all'inglese e alle Frecce d'Argento, che in gara possono ritornare competitive.

Bene Verstappen terzo che riesce ad avere la meglio di Bottas. Magnussen buon quinto, anche se deve scontare una penalità di 5 posizioni, poi Norris. Delude ancora Gasly solo nono. Domani sarà molto interessante. La Ferrari parte con gomma rossa, mentre Red Bull e Mercedes sulla gialla. Leclerc ha un gran passo e sembra favorito, ma mai dare per vinte le Mercedes.

La griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Charles Leclerc Ferrari - 2 Lewis Hamilton Mercedes +0.259 3 Max Verstappen Red Bull +0.436 4 Valtteri Bottas Mercedes +0.534 5 Kevin Magnussen Haas +1.069 6 Lando Norris McLaren +1.096 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1.163 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1.176 9 Pierre Gasly Red Bull +1.196 10 Sebastian Vettel Ferrari No Time

I 3 momenti della qualifica

- Subito la Ferrari vola nel Q1 nonostante la mescola di svantaggio. Vettel e Leclerc fanno il tempo con la gomma media, mentre tutti gli altri sono sulla soft. La Mercedes invece fatica ad andare forte all'inizio, dimostrando di essere in difficoltà, meglio la Red Bull com Verstappen che va in testa. Gli eliminati invece sono: Perez, Stroll, Kvyat, Russel, Kubica.

- Subito due colpi di scena ad inizio Q2: Hamilton verrà investigato post qualifiche per aver ostacolato Raikkonen nel Q1 e la Ferrari che sceglie la gomma rossa rispetto a Mercedes e Red Bull, che provano a qualificarsi nel Q3 con la gialla. Leclerc batte ancora Vettel e conquista il miglior tempo, bene Verstappen che rimane davanti alle Mercedes. Gli eliminati invece sono: Grosjean, Hulkenberg, Albon, Ricciardo, e Sainz.

- L'ultimo colpo di scena accade a Vettel, che rimane fermo ai box nel Q3 per un problema alla vettura. Grande sfortunato per il tedesco. costretto a rimanere ai box nell'ultima qualifica e domani partirà indietro. Davanti invece Leclerc va fortissimo e conquista la pole davanti a Hamilton, Verstappen e Bottas.

La statistica chiave

Seconda pole position in carriera per Charles Leclerc che repilca quella in Bahrain. Dopo quattro pole di fila Mercedes a Spielberg, la Ferrari conquista la prima piazza.

La dichiarazione

Lewis HAMILTON: "Congratulazioni a Leclerc per il weekend. Noi siamo più indietro per ora. Nell'ultimo giro mi sono trovato davanti a tutti e ho fatto un buon giro. Sarà bello domani con tre team nelle prime tre posizioni. Domani potrò finalmente combattere con un giovane con Charles".

Il migliore

Charles LECLERC: Veramente perfetto. Non sbaglia un colpo in tutto il weekend e disputa una super qualifica. Ha il passo per battere tutti, speriamo che la corsa sia lineare e che possa avere un finale migliore rispetto al Bahrain.

Il peggiore

RACING POINT: Sabato veramente difficile per la squadra inglese. Nonostante la pista favorevole alla vettura, la scuderia ex Force India si ritrova con entrambi i piloti fuori in Q1. Stagione comunque non facile, con la concorrenza che è migliorata notevolmente mentre loro sono rimasti indietro.