Leclerc: "Pole position stupenda"; Hamilton: "Leclerc era imbattibile oggi"

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è stato perfetto a Spielberg e ha guadagnato la seconda partenza al palo della sua giovane carriera, il monegasco è risultato semplicemente imbattibile nel corso delle qualifiche e ha ampiamente meritato la prima piazzola. Domani l’alfiere della Rossa andrà a caccia della prima vittoria, sarà chiamato a un duello serratissimo con Lewis Hamilton e Max Verstappen che scatteranno subito alle sue spalle. Charles Leclerc ha riasciato le prime dichiarazioni al termine della sessione al microfono di Paul Di Resta:

" La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche. Abbiamo portato qualche cambiamento ieri nelle prove libere 2, sono riuscito a guidare al limite e sono contento di avere guadagnato questa pole position anche se domani sarà la giornata decisiva. Siamo contenti della scelta fatta con gli pneumatici, domani ci sarà molto caldo e sarà dura fisicamente, anche per la macchina: bisognerà gestire al meglio e spero di fare un buon risultato "

La versione di Hamilton

Lewis Hamilton non è in pole position e questa già di suo è la prima notizia. Il “Re” del sabato, questa volta, non è stato in grado di avere la meglio su uno scatenato Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno, con una Mercedes che, per diversi motivi, non è risultata dominante come al solito nel giro veloce. Il pilota inglese, per questo motivo, è soddisfatto della sua prestazione e, soprattutto, è fiducioso in ottica gara. Le qualifiche odierne hanno vissuto diversi momenti differenti, con una W10 che è andata ad alti e bassi rispetto al suo consueto eccellente standard.

Per prima cosa voglio fare i miei complimenti a Charles Leclerc che è stato ottimo lungo tutto il corso di questo weekend – sottolinea il campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche sulla linea del traguardo, quest’oggi condotte da Paul Di Resta – Fino a questo momento non abbiamo mai avuto lo spunto per rivaleggiare alla pari con le Ferrari per cui il mio secondo posto va più che bene”.

La vettura, come conferma il numero 44, non è stata impeccabile, ma c’è stato anche dell’altro. “Non ero in grado di trovare il limite e, più di ogni altra cosa, non volevo concedere la scia a nessuno. Anche nel mio ultimo tentativo, per esempio, mi sono ritrovato tre vetture che mi inseguivano, per cui ero andato un po’ nel panico. Nonostante tutto sono riuscito a migliorare il mio crono, meglio cosi”.

Che gara dovremo attenderci domani? Lewis Hamilton ha le idee decisamente chiare, ricordando che avrà a disposizione un passo gara eccezionale. “Sarà un Gran Premio meraviglioso con tre team che potranno lottare per il gradino più alto del podio. Domani me la vedrò con un ragazzino terribile come Charles Leclerc, senza dimenticare che al terzo posto c’è Max Verstappen. Mi fa sempre piacere lottare con piloti così giovani e così di talento”.

Il disappunto di Vettel

Giornata storta per Sebastian Vettel che non è riuscito a prendere parte al Q3 nelle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha dovuto fare i conti con un problema ala power unit della sua Ferrari e non è potuto scendere in pista, è dovuto rimanere ai box nel momento cruciale della giornata e domani scatterà dalla nona piazzola con l’obiettivo di recuperare posizioni su posizioni. Un peccato perché la Rossa è molto performante su questo circuito come testimonia Charles Leclerc che ha conquistato la pole position.

Il quattro volte Campione del Mondo è sembrato molto deluso ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche: “Non sono arrabbiato, non ci sono motivi per esserlo perché non è colpa di nessuno. Si è rotto qualcosa e dobbiamo capire perché. Fa male perché la macchina valeva la pole-position, stavo trovando il ritmo e mi stavo preparando per il tentativo in Q3. Sono contento per il team perché tutti hanno dato tutto, era importante che l’altra Ferrari facesse la pole position. Siamo nella top ten e domani spero di avvicinarmi a Leclerc. Sono convinto della scelta degli pneumatici, pensiamo che le medie siano la migliore scelta per la partenza“.

Le parole di Verstappen

Terza posizioni per la Red Bull dell’olandese Max Verstappen nelle qualifiche del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: l’olandese, che sul circuito mitteleuropeo ha trionfato nella scorsa stagione, domani partirà in seconda posizione, dalla terza piazza, alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e del britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Queste le sue parole a Sky Sport al termine delle qualifiche. “Sono molto contento del risultato, il terzo posto è fantastico su questo circuito, che non è semplice per noi. La macchina sembra avere una grande linfa ed è andata meglio del solito, l’anno scorso ho vinto e vediamo domani: partirò da una buona posizione, spero di regalare una gioia a questo pubblico”.