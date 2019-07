Leclerc-Verstappen: l'Austria ha dato il benvenuto al nuovo dualismo della Formula 1

Se Lewis Hamilton ha nel mirino il sesto titolo Mondiale e Sebastian Vettel è probabilmente già proiettato sul 2020 per provare nuovamente a sfilarglielo, intorno a loro il mondo sta cambiando velocemente. All'ombra dei due principali protagonisti del decennio è cresciuta una nidiata di talenti straordinari che, nel momento in cui la Formula 1 è in disperata ricerca dell'identità perduta, assicurano un futuro ad altissimo livello sul fronte piloti. Charles Leclerc e Max Verstappen su tutti, ma anche Lando Norris, Alexander Albon e George Russell. E il Gp d'Austria è la dimostrazione plastica che la combinazione fra piloti di talento, piste vere e incertezza sulle gomme possono ancora regalare corse entusiasmanti.

Verstappen, impresa d'altri tempi

Sugli scudi ovviamente Max Verstappen, al secondo successo consecutivo sul tracciato di casa della Red Bull e delle migliaia di olandesi che ogni anno calano qui per lui. Una gara straripante quella di Max, imperniata su una rimonta davvero d'altri tempi rispetto alle dinamiche della Formula 1 moderna. Una furia agonistica incanalata in tempi sul giro da urlo e sorpassi tecnicamente perfetti, querelle finale con Leclerc a parte. Una prova di forza che certifica definitivamente ciò che si dice da un po': Max è pronto per giocarsi il titolo, e le sirene Mercedes sono lì a confermarlo.

Leclerc amaro dopo un weekend perfetto

L'altro protagonista, Charles Leclerc, rischia di masticare amaro a lungo per come è andata a finire fra le montagne della Stiria. Ma non va dimenticato che, prima di cedere alle gomme più fresche ed alla manovra forzata di Verstappen, aveva svolto un week end letteralmente perfetto. Difesa dal rivale compresa. La Mercedes lontana in classifica, paradossalmente, gli sta agevolando l'apprendistato in Ferrari, l'assenza di pressioni di classifica gli sta permettendo di tarare il proprio talento su paradigmi di lavoro differenti, soprattutto in qualifica. Ha visto da vicinissimo la sua prima vittoria in F1 per due volte, e due volte è rimasto scottato, circostanza che potrebbe pesargli a livello psicologico. Ma anche lui dimostra di essere lì coi migliori, pronto per vincere e convincere. Con Verstappen si detestano cordialmente dai tempi dei kart, il prossimo grande dualismo della Formula 1 sarà probabilmente il loro.

Norris e gli altri ragazzi terribili

Verstappen e Leclerc, ma anche Lando Norris, che sfrutta al meglio una McLaren finalmente tornata veloce e che soprattutto si sta mettendo alle spalle fin dall'inizio della stagione Carlos Sainz, altro ottimo pilota che rientra nella categoria giovani a dispetto della maggiore esperienza in F1. Il ragazzino va forte ed è costante, se n'è accorto Sainz e se n'è accorto l'intero Circus. Non fosse per la Williams, si potrebbe probabilmente dire lo stesso di George Russell, che lo scorso anno battè proprio Norris in F2 e che in ogni caso sta strapazzando Kubica. Bene anche Albon, e in Austria primi punti anche per Giovinazzi, finalmente in grado di stare con Raikkonen. L'unica vera delusione, fin qui, è Pierre Gasly, pericolosamente in odore di taglio in Red Bull.

Ferrari, se è vera svolta lo dirà Silverstone

Certo a Maranello e dintorni l'anno è disgraziato: se la macchina manca di carico rispetto a Mercedes e Red Bull, i tre circuiti su cui aveva le carte in regola per vincere hanno portato tre cocenti delusioni, per motivi diversi. A Zeltweg decisivo probabilmente anche il problema in qualifica sulla macchina di Vettel, una prima fila tutta rossa avrebbe potuto cambiare anche il risultato finale. La sentenza dei giudici, figlia ancora una volta di approcci differenti a una sovraregolamentazione cervellotica, ha aggiunto ulteriore amarezza.

Le modifiche sull'avantreno hanno funzionato, rispetto a Mercedes la superiorità è stata evidente, ma se è vera svolta lo si capirà meglio a Silverstone, tracciato più misto rispetto all'Austria e molto più gradito alle frecce d'argento. Se non ci sarà un vero salto di qualità sui tracciati tecnici, l'unico possibile obiettivo resteranno i successi di tappa su piste velocissime e prestigiose come Spa e Monza.