Verstappen eccezionale in Austria! Leclerc si piazza 2°, Vettel e Hamilton fuori dal podio

A tra poco con il report!

Chi dice che la F1 sia in crisi e bisogna cambiare tutto, si guardi la gara di Spielberg. La Formula 1 non è per nulla morta, semplicemente bisogna lasciar liberi i piloti di lottare e farli correre su piste decenti. Così lo spettacolo è assicurato.

Rimarrà negli annali il Gran Premio d'Austria, nono atto del mondiale di Formula 1 2019. Una corsa stupenda, combattuta dal primo all'ultimo giro. Per la prima volta in stagione non vince una Mercedes, purtroppo non trionfa neanche la Ferrari, ma la Red Bull di un immenso Max Verstappen.

Il futuro è qui. L'olandese trionfa davanti ad un fenomenale Charles Leclerc, al comando per quasi tutta la corsa. Ma Max è indiavolato nel finale e lo supera nelle ultime tornate. Il sorpasso di Verstappen sul monegasco è di quelli duri ma onesto, anche se sotto investigazione.

Verstappen dépasse LeclercEurosport

E pensare che Verstappen era pure partito male: dalla prima fila Max stalla e si ritrova solo settimo dopo il primo giro, ma da li inizia una super rimonta che lo porta a superare Vettel, Bottas e nel finale Leclerc.

Super gara di Charles. La gara di Leclerc è stata di due giri di troppo. Il monegasco parte benissimo e amministra su tutti i rivali, nel finale però non può nulla su Verstappen meglio messo con le gomme, anche se nel sorpasso viene buttato fuori dal rivale.

Chiude il podio Valtteri Bottas. La Mercedes semplicemente oggi non ne ha per stare al passo di Ferrari e Red Bull, così bada ad amministrare. Il finlandese fa il suo, mentre Hamilton accusa anche un problema all'ala anteriore e arriva quinto dietro a Vettel.

Un gran peccato per Seb. La gara del tedesco è stata buona, purtroppo nel pit stop i meccanici ci mettono troppo ad arrivare con le gomme e Vettel perde 5 secondi. Un errore assurdo, ma il ferrarista perde il podio. Sesto un gran Norris, poi Gasly, Sainz, Raikkonen e Giovinazzi, al primo punto della carriera.

Primo passo falso della Mercedes, che però è tutt'altro che sconfitta. Hamilton si mantiene saldamente in testa alla generale, la Ferrari purtroppo non riesce ancora a vincere.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Leclerc scappa, Verstappen invece sbaglia la partenza e viene passato da ben sette piloti. Secondo quindi è Bottas, poi Norris, Raikkonen, Vettel e Max. Charles guadagna qualche decimo a giro sulle Mercedes, mentre Seb e Verstappen in pochi giri passano Raikkonen e Norris. Bravo Lando a superare Kimi al giro 15. Quindi prima della sosta la classifica è la seguente: Leclerc è primo con 4 secondi di vantaggio su Bottas e 7 su Hamilton. Quarto Vettel a 11 secondi, poi Verstappen, Norris, Raikkonen, Gasly, Giovinazzi e Perez.

- Arrivano i pit stop e accade il colpo di scena. Tra i big i primi ad entrare sono Bottas e Vettel, ma se per Valtteri va tutto bene, le gomme di Seb arrivano clamorosamente in ritardo e il ferrarista perde almeno 4 secondi nel pit stop. Poco dopo entra Leclerc, mentre Hamilton e Verstappen proseguono a lungo.

- Hamilton quindi è in testa davanti a Verstappen di 6 secondi, terzo Leclerc, poi Bottas e Vettel. Il secondo colpo di scena arriva nella sosta di Lewis che chiede di cambiare l'ala anteriore e perde molto tempo ai box. Per ultimo entra Max. Dopo la sosta la situazione è la seguente: Leclerc primo con 4 secondi di vantaggio su Bottas e 9 su Vettel, quarto Verstappen e poi Hamilton.

- Mentre Leclerc e Bottas proseguono sempre in testa con 4 secondi di divario, seconda parte di gara con Verstappen che recupera, attacca e passa Vettel in crisi di gomme. Max è l'uomo più veloce in pista e si avvicina a Bottas. Dietro Seb decide di pittare ancora e mettere la rossa, partendo all'inseguimento di Hamilton.

- Nel finale Max è indiavolato. Prima passa Bottas, poi si butta all'inseguimento di Leclerc. Il sorpasso clamoroso arriva al penultimo giro, mentre Vettel supera Hamilton. Finisce quindi con il successo di Verstappen, davanti a Leclerc e Bottas. Quarto Seb, poi Lewis.

La statistica chiave

Dopo 10 vittorie di fila della Mercedes, si interrompe il filotto. Vince la Red Bull. Sono 12 GP che la Ferrari non vince. Prima vittoria Honda dal suo ritorno in F1, la squadra giapponese non vinceva da Ungheria 2006.

La dichiarazione

Charles LECLERC: "Tutta la gara è stata buona, anche se avevo più degrado del previsto. Nella manovra di Max io ero all'esterno e mi ha buttato fuori".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Max VERSTAPPEN: Che dire, qualcosa di epico. E pensare che era partito malissimo, chiudendo settimo il primo giro. Dopo la sosta parte la rimonta pazzesca, incredibile, super. Nel finale fantastico il duello con Leclerc, ma l'olandese ne ha di più e se ne va. Il futuro è qui.

Il peggiore

Pierre GASLY: Guardando al risultato arriva un decente settimo posto, la verità è tutt'altra. Dopo il primo giro era a mezzo secondo da Max, chiude doppiato dal compagno di squadra vincitore, dietro anche al buon Lando Norris.