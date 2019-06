Vettel partirà 9° in griglia: la sua Ferrari ha avuto un problema alla power unit prima della Q3

Sebastian Vettel non ha potuto partecipare alla Q3 delle qualifiche del GP d’Austria 2019 a causa di un problema alla power unit e partirà quindi 9° dalla griglia di partenza.

Il tedesco aveva tutte le carte in regola per lottare per la pole position, poi conquistata dal compagno di squadra Charles Leclerc, ma la sua Ferrari lo ha abbandonato proprio sul più bello, poco prima di scendere in pista a causa di un problema alla linea di alimentazione pneumatica al motore. In sostanza, una criticità alla power unit della Rossa guidata dal quattro volte Campione del Mondo che dunque è dovuto rimanere ai box nel momento più importante della giornata.

" Non sono arrabbiato, non ci sono motivi per esserlo perché non è colpa di nessuno. Si è rotto qualcosa e dobbiamo capire perché. Fa male perché la macchina valeva la pole position, stavo trovando il ritmo e mi stavo preparando per il tentativo in Q3. Sono contento per il team perché tutti hanno dato tutto, era importante che l’altra Ferrari facesse la pole. Siamo nella top 10 e domani spero di avvicinarmi a Leclerc. Sono convinto della scelta degli pneumatici, pensiamo che le medie siano la migliore scelta per la partenza. [Vettel dopo le qualifiche] "

" Siamo dispiaciuti sicuramente per Sebastian, siamo convinti che avrebbe potuto fare una bellissima qualifica. Un inconveniente meccanico, che definirei quasi stupido per l’entità, ci ha impedito di partecipare alla Q3. Si è interrotta una connessione meccanica che ha interrotto l’alimentazione sulla linea pneumatica al motore. Quindi il motore è rimasto senza aria e a quel punto non si poteva più uscire dai box. I meccanici hanno tentato tutto per riparare, ma sfortunatamente era difficile l’accesso al connettore e non siamo riusciti. [Binotto dopo le qualifiche] "

Ora servirà una rimonta perché Vettel dovrà partire dalla nona posizione salvo un’eventuale sostituzione di componenti meccaniche.