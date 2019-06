VIDEO - Il momento in cui Hamilton ostacola Raikkonen e il dito medio del finlandese

Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni in vista del GP d’Austria, con il pilota britannico che partirà quindi in terza fila dal 5° posto. Si riapre il Mondiale? Peccato che Vettel partirà dalla 9a posizione a causa di un problema alla power unit... Prima fila che vedrà quindi Leclerc e Verstappen, mentre Hamilton paga a caro prezzo l’aver ostacolato Kimi Raikkonen durante il suo giro veloce in Q1. La risposta del finlandese non ha bisogno di commenti, con un dito medio rivolto all’avversario...

