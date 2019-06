VIDEO - Il sorpasso di Verstappen su Leclerc che finisce fuori pista. Sarà penalizzato?

Altro giro, altra polemica. Dopo l’episodio Hamilton-Raikkonen nelle qualifiche, nuovo appuntamento con la moviola della Giuria dei Commissari che ha deciso di rivedere le immagini del sorpasso di Max Verstappen (Red Bull) ai danni di Charles Leclerc (Ferrari) a due giri dal termine del GP d’Austria. Alle 18:00 ci sarà il verdetto e si potrà, quindi, capire se sarà da modificare l’ordine d’arrivo. Verstappen è giunto al traguardo in testa alla compagnia, centrando il suo sesto successo in carriera e mettendo fine al dominio Mercedes che vinceva da 10 GP di fila calcolando anche il finale della scorsa stagione. Leclerc ha dovuto, invece, rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in carriera in Formula 1.

