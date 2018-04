Bottas precede Ricciardo nelle prove libere 1 di Baku, Ferrari in difficoltà

Valtteri Bottas (Mercedes) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan di F1 2018. Sulla pista di Baku, ancora decisamente sporca, il finlandese ha confermato il suo ottimo stato di forma facendo registrare il miglior tempo in 1:44.242, già sulle migliori prestazioni della scorsa stagione. Alle sue spalle, ad appena 35 millesimi, si è piazzato il vincitore di Shaghai Daniel Ricciardo (Red Bull), facendo capire a sua volta che non è da sottovalutare in questo fine settimana. Quarta posizione per il campione del mondo in carica Lewis Hamilton (Mercedes) ma con un distacco di circa nove decimi rispetto al compagno di scuderia. Un altro segnale che, al momento, la nuova W09 non viene digerita nella stessa maniera dai due piloti. Ha concluso quinto il francese Esteban Ocon (Force India) a quasi un secondo dalla vetta, a conferma che il team “all pink” sta compiendo passi in avanti importanti, mentre sesto si è classificato Max Verstappen (Red Bull) a 1.3 da Bottas. Per l’olandese in avvio di FP1 è arrivato anche un “botto” in uscita di curva 5. Il classe 1997, infatti, ha perso malamente il controllo della sua RB14 ed è andato pesantemente sulle barriere, rovinando la sua prima sessione di prove libere, tanto da non rivedersi ai box fino alla chiusura del turno.

Completano la top ten Fernando Alonso (McLaren) settimo a 2.2, il russo Sergey Sirotkin (Williams) ottavo a 15 millesimi dallo spagnolo, mentre è solamente decimo Sebastian Vettel (Ferrari) a 2.2, con il canadese Lance Stroll (Williams) decimo a 2.3. Kimi Raikkonen, invece, ha chiuso in 13esima posizione a 2.6. Come si possono spiegare questi risultati così deludenti per le “Rosse”?

La Ferrari ha iniziato il turno completando giri con tempi altissimi (nonostante le UltraSoft), per provare solamente soluzioni aerodinamiche e, soprattutto, per non rischiare oltremodo su una pista ancora da gommare. Come se non bastasse era evidente che il team non avesse la minima intenzione di forzare con il motore, e la velocità media (appena 320kmh, rispetto ai canonici 340-350 in fondo al rettilineo del traguardo) spiega che non volevano portare subito al massimo una Power Unit che, quest’anno, deve durare circa sette gare. Sebastian Vettel nel prosieguo della FP1 ha messo a segno qualche giro interlocutorio, mentre Kimi Raikkonen, suo malgrado, è dovuto rimanere fermo ai box dato che i meccanici sono intervenuti pesantemente sulla sua vettura, sia a livello di fondo piatto che di cofano motore. Per fortuna dei piloti, comunque, si è trattato solamente di una anticipazione dei lavori in vista della prossima sessione (che scatterà alle ore 15.00) perché il tracciato era ritenuto troppo sporco per girare.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP AZERBAIJAN 2018

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 77 V. Bottas Mercedes 1’44″242 2 03 D. Ricciardo Red Bull 1’44″277 3 11 S. Perez Force India 1’45″075 4 44 L. Hamilton Mercedes 1’45″200 5 31 E. Ocon Force India 1’45″237 6 33 M. Verstappen Red Bull 1’45″559 7 14 F. Alonso (U) McLaren 1’46″465 8 35 S. Sirotkin Williams 1’46″480 9 10 P. Gasly Toro Rosso 1’46″492 10 05 S. Vettel (U) Ferrari 1’46″513 11 18 L. Stroll Williams 1’46″590 12 28 B. Hartley Toro Rosso 1’46″747 13 27 N. Hulkenberg Renault 1’46″749 14 07 K. Raikkonen (U) Ferrari 1’46″861 15 16 C. Leclerc (U) Sauber 1’46″875 16 08 R. Grosjean (U) Haas 1’46″918 17 9 M. Ericsson (U) Sauber 1’47″073 18 20 K. Magnussen (U) Haas 1’47″434

