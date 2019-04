Anche a Baku, la Mercedes si prende tutto: Bottas trionfa davanti a Hamilton e Vettel. Leclerc 5°

Super, fantastica, immensa gara di Valtteri Bottas, che vince il Gran Premio dell'Azerbaijan, quarto atto del mondiale di Formula 1 2019. Una vittoria stupenda, al termine di un weekend meraviglioso. In finlandese dimostra di essere un pilota nuovo, più combattivo rispetto al passato, sicuramente migliore.

Stratosferico Valtteri che, grazie al giro più veloce in Australia, torna davanti alla generale di un punto su Lewis Hamilton. L'inglese attacca per tutta la corsa, ma non riesce proprio a superare il compagno. Per la prima volta da quando Bottas è in Mercedes, Lewis si ritrova un degno rivale ai box. Sicuramente il finlandese ora mette pressione all'inglese.

Mercedes, ancora una volta, perfetta. La Scuderia tedesca fa la storia, ottenendo la quarta doppietta consecutiva, cosa mai successa in questo sport. Fa veramente paura la perfezione di questa squadra, un dato: oggi la Mercedes è andata circa un secondo più veloce rispetto al ritmo fatto vedere il venerdi, segno che lo strapotere Ferrari nelle libere è solo di facciata. La Mercedes si nasconde sempre, per poi uscire allo scoperto nel momento più importante.

Die Mercedes von Bottas und Hamilton liegen auch in Baku vorneGetty Images

La Ferrari è lontana. Vettel chiude a podio, ma non è mai in lotta coi primi due. Bella gara di Leclerc: il monegasco rimonta veemente nelle prime fasi sfruttando al meglio le gomme gialle, certamente più performanti rispetto alle morbide. Purtroppo dopo la sosta Charles torna dietro anche a Verstappen, togliendosi la soddisfazione del giro più veloce. Chiudono la top ten Perez sesto, poi Sainz, Norris, Stroll e Raikkonen decimo.

L'ordine di arrivo

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Valtteri Bottas Mercedes - 2 Lewis Hamilton Mercedes +1.524 3 Valtteri Bottas Ferrari +11.739 4 Max Verstappen Red Bull +17.493 5 Charles Leclerc Ferrari +1.09.107 6 Sergio Perez Racing Point +1.16.416 7 Carlos Sainz McLaren +1.23.826 8 Lando Norris McLaren +1.40.268 9 Lance Stroll Racing Point +1.43.816 10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap

La cronaca

- Pronti via e Hamilton attacca Bottas, ma il finlandese tiene giù il piede e rimane davanti. Terzo Vettel, poi Perez e Verstappen. Leclerc pattina in partenza e chiude decimo il primo giro. Ma super Charles ci mette poco ad attivarsi e dal giro 2 comincia una rimonta veemente: in pochi giri il monegasco arriva quarto dietro a Vettel, sfruttando al meglio le sue gomme gialle. Davanti Bottas vola, poi Hamilton e Seb.

- Le gomme rosse si usurano più velocemente di quanto si pensava, così tutti i primi sono costretti ad anticipare il pit, mentre quelli con gomma gialla rimangono in pista. Al giro 15 quindi Leclerc si ritrova in testa senza aver pittato, secondo Bottas, poi Hamilton e Vettel. Quarto Verstappen, poi Gasly anche lui in rimonta con gomme gialle e senza aver cambiato ai box.

- Dopo il giro 20 Charles inizia a perdere terreno, braccato dalle due Mercedes. Bottas, Hamilton, Vettel e Verstappen sono più veloci, ma nonostante i tanti giri il ritmo di Leclerc è comunque buono e gestisce al meglio gli pneumatici, anche se è più lento rispetto a Valtteri e agli altri avversari. Il monegasco rimane fuori e quindi alla tornata 32 Bottas lo passa, il giro dopo anche Hamilton e Vettel superano la Ferrari numero 16. Bene il ritmo di Verstappen, gran gara di Gasly sempre sesto con le stesse gomme di Leclerc.

- Al 35mo giro arriva il momento del pit di Leclerc che esce dietro a Gasly, ma lo passa alla tornata successiva. Davanti Bottas sempre primo, poi Hamilton e Vettel, i primi tre sono in quattro secondi. Verstappen è a 5 secondi da Seb, poi Charles a 20 secondi da Max ma con gomme rosse nuove.

- Purtroppo le gomme più morbide non funzionano e il ritmo di Leclerc è lento, segno che la mescola migliore per questo Gran Premio è sicuramente la gialla. Arriva la VSC per il ritiro del buon Gasly, si riparte con Verstappen attaccato a Vettel, i primi quattro in 10 secondi, mentre Leclerc è lontanissimo. Nel finale Lewis attacca Valtteri ma il sorpasso non arriva. Vince quindi Bottas davanti a Hamilton, Vettel, Verstappen e Leclerc, con il finlandese che torna in testa al mondiale.

La dichiarazione

Sebastian VETTEL: "Il primo stint non è stato buono, le gomme non funzionavano e non ero a mio agio. Con le medie andavo forte. Avevo il passo per seguire le Mercedes, ma non sono riuscito ad avvicinarmi. C'è ancora tanto lavoro da fare, siamo lontani. A Barcellona speriamo di avere un weekend lineare, con diversi aggiornamenti".

La statistica chiave

Per la prima volta in stagione chi è partito in pole è riuscito anche a vincere la gara. Tabù sfatato dal buon Valtteri Bottas.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Valtteri BOTTAS: Semplicemente impressionante. La pole di ieri è arrivata un po' a sorpresa, oggi invece è assolutamente perfetto. Ottimo in partenza, incredibile nei giri finali a tenere dietro il compagno di squadra con un gran ritmo. Sta vivendo un momento di forma pazzesco, vediamo quanto riesce a tenere.

Il peggiore

RENAULT : Weekend assolutamente da dimenticare per la scuderia francese. Hulkenberg non riesce proprio ad andare forte e naviga perennemente nelle retrovie, Ricciardo è sempre ai margini della top ten, ma rovina tutto con un errore e poi in una retromarcia scellerata, che mette ko la sua macchina e quella anche dell'incolpevole Kvyat.