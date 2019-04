Quasi 2 ore di qualifica in Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku. Prove ufficiali estremamente spettacolari, combattute, eterne.

Doveva essere un dominio tutto Rosso, invece finisce come sempre, con le Mercedes che fanno doppietta. Dopo tutte le libere concluse con le Ferrari davanti, la musica dell'ultimo periodo si ripete e la SF90 viene meno nel momento decisivo, lasciando strada libera agli avversari.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nel post Gara del GP di CinaEurosport

Nella lotta tra i due della Stella la spunta Bottas. Altra grande prestazione del finlandese, che tira fuori il jolly nell'ultimo tentativo utile per battere il compagno di squadra. Gran numero di Valtteri: domani proverà a sfatare il tabù di questa stagione del poleman mai vincente.

Hamilton incassa la sconfitta: Lewis fa dei giri superlativi, ma nell'ultimo non è perfetto e il compagno lo batte. Comunque domani è assolutamente il lotta per il successo.

Sebastian Vettel (Ferrari) - GP of Azerbaidjan 2019Getty Images

La Ferrari prende paga. Ormai ci siamo abituati a vedere un venerdi da leoni, per poi ingoiare bocconi amari sabato e domenica. Stavolta la colpa sembra essere delle temperature: si parte con il sole e con un asfalto molto caldo, ma complici qualifiche eterne per colpa di due bandiere rosse, si chiude al tramonto e con le temperature molto più fredde. La SF90 è molto sensibile e Seb ne paga le conseguenze. Solo terzo il tedesco, davanti al buon Verstappen.

Disastro Leclerc. Lascia veramente l'amaro in bocca ciò che è accaduto al monegasco, che rovina tutto ciò che ha fatto di buono nelle libere andando a muro nel Q2. Erroraccio del pilota nel momento decisivo, anche se bisogna constatare il grande rischio che si è presa la Ferrari: entrambi i piloti scendono nella seconda qualifica con gomme gialle e, con temperature molto più fredde della pista, faticano entrambe nella strada del castello. Ma mentre Vettel la scampa, Charles finisce a muro. Un grandissimo peccato: la Rossa aveva i numeri per fare doppietta, invece Leclerc domani partirà nono ma con gomme gialle.

Per domani la speranza è proprio il circuito di Baku. La Safety car è di casa qui e storicamente abbiamo sempre assistito a gare pazze. Vedremo se il banco salterà ancora.

La griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Valtteri Bottas Mercedes - 2 Lewis Hamilton Mercedes +0.059 3 Sebastian Vettel Ferrari +0.302 4 Max Verstappen Red Bull +0.574 5 Sergio Perez Racing Point +1.098 6 Daniil Kvyat Toro Rosso +1.186 7 Lando Norris McLaren +1.391 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1.929 9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +2.573 10 Charles Leclerc Ferrari No Time

I 5 momenti della qualifica

- Q1 con subito Leclerc che detta il passo. Il monegasco rifila tre decimi a Hamilton che fatica a fare il tempo, più indietro Bottas e Vettel. Bene Giovinazzi e Albon, ma chi sorprende più di tutti è Gasly: il francese, che domani partirà dalla pit lane per una penalità presa ieri, si prende il lusso di fare il giro perfetto e di concludere in testa la prima qualifica.

- Dietro naturalmente è bagarre. Faticano enormemente Haas e Renault. Magnussen fa un buon crono e passa, Ricciardo si qualifica all'ultimo secondo. Fuori quindi Grosjean e Hulkenberg, male anche Kubica che va a muro nel finale nella stradina del castello. Eliminati Russel e Stroll.

- Si riparte dopo una vita per mettere a posto il muretto rovinato da Kubica. Ferrari tenta di qualificarsi per il Q3 con le gomme gialle, mentre tutti gli altri sono sulle rosse. Sembra tutto facile, invece succede il finimondo: Leclerc fa un buon tempo, ma poco dopo rovina tutto finendo anche lui a muro nella stradina. Qualifica rovinata per Charles, altra bandiera rossa e altro stop di una vita.

- Con quasi un'ora di ritardo riparte il Q2. La temperatura dell'atmosfera e dell'asfalto scende drasticamente e la pista è molto più lenta. Vettel si qualifica ma con gomma rossa. Leclerc alla fine rimane dentro e domani partirà nono con gomme gialle. Fuori Sainz, Ricciardo, Albon, Magnussen e Gasly. Bene Giovinazzi che si qualifica per la prima volta nella sua vita nel Q3.

- Q3 bellissima. Le temperature sono molto più basse e la Ferrari di Seb soffre. La Mercedes quindi torna fuori alla grande e Hamilton mette a segno un crono stellare. Tutto sembra già deciso, ma Bottas nel tentativo conclusivo piazza la zampata e va in pole.

La statistica chiave

2 - In queste qualifiche così combattute, Valtteri é il primo a conquistare due pole in stagione. Quarto poleman diverso su quattro GP disputati su questa pista.

La dichiarazione

Sebastian VETTEL: "Ho iniziato male la qualifica, le temperature scendevamo era difficile bilanciare l’auto. Non ho fatto un brutto giro ma purtroppo non ho trovato scia nel mio giro finale e credo che il distacco tra le Mercedes e me sia dovuto a quello”

Il migliore

Valtteri BOTTAS: Che numero del finlandese! Quando tutto sembrava deciso, Valtteri piazza la zampata significativa. Pole fantastica, Bottas c'è.

