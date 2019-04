" Sono uno stupido, sono uno stupido [Charles Leclerc, team radio dopo l'incidente al Castello] "

Doveva essere la qualifica in cui provare a cogliere la seconda pole position stagionale e regalare alla Ferrari un sorriso, invece la qualifica di Charles Leclerc si è conclusa nel peggiore dei modi con un incidente clamoroso alla variante del Castello, dove nella Q1 prima anche Robert Kubica aveva distrutto la propria Williams. Al momento dell'incidente il monegasco, che non ha riportato conseguenze, era quinto nella classifica dei tempi.

Un errore imperdonabile che costringerà il pilota monegasco a partire dalla nona posizione, in quinta fila. Una pessima notizia anche per la Ferrari che, in un weekend che era partito sotto i migliori auspici, si ritrova a rincorrere e a dovere provare a inseguire un piazzamento in prima fila con Sebastian Vettel, che ha chiuso col quinto tempo la Q2.

Leclerc: "Non sono stato all'altezza della Ferrari, la responsabilità è tutta mia"

Furioso con sè stesso, Leclerc dopo aver sbollito la rabbia non ha cercato scuse ai microfoni di Sky Sport prendendosi tutta la responsabilità per un errore troppo grave.

" Oggi sono stato stupido, l’ho detto nel team radio e lo penso veramente, il team merita molto di più. C’era grande ottimismo, purtroppo ho battuto tutto nel cestino. Mi prendo tutta la responsabilità, oggi non sono stato all’altezza e sono molto arrabbiato. In tutti i tre turni di libere ho fatto segnare il miglior tempo e c’era davvero grande margine per fare la pole position. Fino a stasera sarà molto duro con me stesso perché ho sbagliato e ho rovinato un sabato che poteva essere diverso, però domani è un altro giorno e spingerò al massimo per rimontare e fare una gran gara. "