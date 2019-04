Se non si tratta di un 'dentro o fuori' è solo perché siamo alla quarta tappa di 21. Ma è evidente che, dopo tre doppiette Mercedes, in casa Ferrari c'è assoluta necessità di invertire la tendenza e praticare un robusto massaggio cardiaco al Mondiale 2019, che rischia altrimenti di restare soffocato nella culla da un dominio Mercedes che a Maranello pensano e sperano ancora di interrompere. Perché la SF90 è ancora considerata una macchina potenzialmente velocissima, che va messa nelle condizioni di rendere al meglio dal lavoro di tecnici e piloti. E se dopo i test di Montmelò - 'spaventate' dalle prestazioni Ferrari - Mercedes e Red Bull avevano anticipato gli sviluppi sulle rispettive monoposto, a Baku sarà finalmente la rossa e togliere il velo ai primi interventi in chiave evoluzione.

Binotto sugli sviluppi

Mattia Binotto è come al solito sereno, almeno a parole.

" Venendo da tre gare nelle quali non abbiamo raggiunto il risultato che speravamo, questo GP è per noi ancora una volta molto importante. Ci siamo preparati al meglio, analizzando tutti i dati sin qui disponibili, cercando di individuare le aree di miglioramento e di adattare il nostro assetto e la gestione della power unit a quelle che sono le caratteristiche della pista. Baku presenta infatti un lunghissimo rettilineo, dove il motore è sollecitato in modo particolare sia per quanto riguarda il motore termico che per la parte ibrida. A Baku porteremo alcuni aggiornamenti che rappresentano un primo passo nella direzione dello sviluppo della SF90 "

Rossa 'capricciosa'

A dispetto dei numeri sfavorevoli e del successo di Hamilton, nel 2018 la Ferrari andò molto forte a Baku. La speranza è ovviamente che sui lunghi rettilinei del velocissimo cittadino azero le doti di trazione della SF90, abbinate a quelle puramente velocistiche, possano tornare ad emergere come in Bahrain, l'unica gara in cui la rossa è riuscita a mettere in pista il proprio potenziale. Tanto che qualcuno ha già ribattezzato la Ferrari 2019 'capricciosa': macchina molto competitiva sulla carta, ma tremendamente difficile quando la si mette su asfalto e si deve trovare l'assetto ideale o in compromesso tra la filosofia del basso drag, cioè la bassa resistenza all'avanzamento, e la potenza del motore contro il grande carico aerodinamico che sviluppa la Mercedes.

Aerodinamica o motore?

Che cosa privilegiare dunque? Perché al momento, a Maranello, c'è da capire quale direzione prendere per lo sviluppo, motivo per cui solo a Baku si vedranno le prime novità sulla SF90. La filosofia iniziale del progetto è tutta velocistica, ma ora c'è il dubbio se percorrere anche e soprattutto la strada del miglioramento del carico aerodinamico. Anche perché le vetture italiane hanno mostrato sin qui inattesi problemi di affidabilità, concretizzatisi nel cortocircuito sofferto dalla centralina di controllo (ECU) della power unit. A Shanghai, in relazione al problema di Leclerc in Bahrain, le SF90 sono state dotate a scopo precauzionale di una specifica precedente della ECU, che secondo alcuni addetti ai lavori avrebbe 'plafonato' le prestazioni motoristiche della Ferrari. Altri sostengono che il problema sia meramente aerodinamico e segnatamente di carico, sebbene le stesse Mercedes e Red Bull abbiano attinto nei propri sviluppi dalle soluzioni della rossa, non ultima l'ala anteriore 'outwash', che sulla SF90 dovrebbe contribuire a creare carico. In realtà il problema sembrerebbe meno drastico: la configurazione della Ferrari è parecchio complessa e dunque non facile da calibrare e 'digerire' su ogni singola pista. E si spera che gli aggiornamenti pronti per Baku, aerodinamici e relativamente alla centralina, possano razionalizzare e semplificare le operazioni di adattamento ai diversi tracciati.

Vettel cerca conferme, Leclerc scalpita

Al momento la ricerca di soluzioni pare decisamente più urgente rispetto alle gerarchie interne al team, su cui invece si riversa gran parte dell'interesse di pubblico e giornalisti. Finché la Ferrari non ritrova il passo dei test, consapevole di averlo ma fino ad ora incapace di incanalarlo, le polemiche sui problemi di Vettel o gli ordini a Leclerc lasciano il tempo che trovano. Il tedesco dovrebbe essere rasserenato dal podio di Shanghai e dalla plastica conferma di essere ancora considerato la prima guida del team, il monegasco è diviso fra l'accettazione delle esigenze del team e la voglia di emergere. Baku, dove vinse in F2 a pochi giorni dalla scomparsa del padre e dove ottenne i primi punti in F1 col clamoroso 6° posto del 2018, è la sua pista di elezione.