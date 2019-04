Non proprio un weekend da ricordare quello di Baku (Azerbaijan) per il pilota francese della Red Bull Pierre Gasly. Il transalpino, infatti, dopo essere stato penalizzato per non essersi fermato, nel corso delle prove libere del quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, alle operazioni di pesatura della RB15 (partirà dalla pit-lane quest’oggi), ha subito un’altra sanzione da parte della Direzione Gara. Sulla sua monoposto è stata riscontrata, infatti, una violazione sul flusso di carburante. Si fa riferimento all’articolo 5.1.4 del regolamento tecnico, ovvero al limite di 100 kg/hr del flusso di carburante oltrepassato.

Pertanto Gasly è stato escluso dai riscontri cronometrici del time-attack ma questa decisione non avrà nessuna conseguenza sulla griglia di partenza visto che il buon Pierre dovrà iniziare la sua corsa azera dalla pit-lane per quanto detto precedentemente. Il francese aveva preso parte alle qualifiche, realizzando il miglior tempo nella Q1, rimanendo poi ai box in Q2.

A fargli compagnia dai box ci sarà un altro pilota: Robert Kubica scatterà a sua volta dalla pit-lane. Come ha anticipato il sito Crash.net, infatti, la Williams ha deciso di non far partire dalla griglia il pilota polacco che ieri, com’è ben noto, ha chiuso le sue qualifiche nella Q1 contro le protezioni di curva 8, in concomitanza con l’ingresso nella zona del castello della capitale azera. Per quel botto” la Williams ha subito danni notevoli che hanno costretto i meccanici ad un duro lavoro per rimettere a posto ogni componente.

Visti i notevoli danni, quindi, la scuderia inglese ha deciso di proseguire con i lavori anche oltre il tempo limite, optando per la partenza dalla pit-lane per il suo pilota.