Valtteri BOTTAS Voto 10 e Lode: Semplicemente impressionante. La pole di ieri è arrivata un po' a sorpresa, oggi invece è assolutamente perfetto. Ottimo in partenza, incredibile nei giri finali a tenere dietro il compagno di squadra con un gran ritmo. Sta vivendo un momento di forma pazzesco, vediamo quanto riesce a tenere.

Lewis HAMILTON Voto 8 e mezzo: Totalmente battuto dal compagno su tutti i fronti. Sconfitto in qualifica, in gara l'inglese tenta in tutti i modi di avvicinarsi a Valtteri, senza successo. Nel finale è un mastino, ma Bottas tiene e lo passa nel mondiale.

Sebastian VETTEL Voto 7 e mezzo: Secondo podio consecutivo, ma gara abbastanza anonima del tedesco, che non arriva lontanissimo dalla Mercedes ma non è mai in lotta con loro. Male nel primo stint, migliora con gomme gialle. Purtroppo c'è tanto da lavorare per agguantare la scuderia tedesca.

Max VERSTAPPEN Voto 8: Solita e solida corsa dell'olandese, sempre agguerrito. Anche lui appena ha gomme gialle riesce ad usarle al meglio, imprimendo un ritmo super. Sfortunato con la VSC che lo ostacola quando aveva raggiunto Seb e il podio.

Charles LECLERC Voto 9: Fa assolutamente il massimo a disposizione quest'oggi. Con le gomme gialle la partenza è complicata e il monegasco perde terreno, ma in pochi giri torna su e arriva dietro al compagno. Con le rosse invece fatica enormemente e si deve accontentare della quinta piazza, almeno si prende il giro più veloce. L'errore l'ha combinato ieri, con una qualifica migliore avremmo visto un'altra prestazione.

Charles Leclerc, Ferrari, Getty ImagesGetty Images

Sergio PEREZ Voto 8 e mezzo: A Baku il messicano ha una marcia in più e anche oggi lo dimostra. Primo degli umani, la sua vittoria.

MCLAREN Voto 8: Si conferma la scuderia di Woking con una prestazione ottima da entrambi i piloti. Veloce in rettilineo, stabile sulle curve, tutte e due le vetture in top ten.

Lance STROLL Voto 6 e mezzo: Torna a punti dopo il nono posto di Melbourne, sfrutta al meglio una vettura assolutamente performante in Azerbaijan.

Kimi RAIKKONEN Voto 7: Nonostante la partenza dalla pit lane, il finlandese non demorde e, sfruttando una strategia vincente, va ancora a punti per la quarta gara di fila.

Antonio GIOVINAZZI Voto 5: Passo indietro rispetto all'ottima qualifica di ieri. Partito dal fondo dello schieramento, non riesce nella rimonta e si fa battere ancora una volta dal compagno.

HAAS Voto 4 e mezzo: In caduta libera. La monoposto è quella che fatica di più a mandare in temperatura le gomme e a Baku il problema è messo ancora più in risalto. Bisogna migliorare subito, anche perché il motore è assolutamente performante.

RENAULT Voto 4: Weekend assolutamente da dimenticare per la scuderia francese. Hulkenberg non riesce proprio ad andare forte e naviga perennemente nelle retrovie, Ricciardo è sempre ai margini della top ten, ma rovina tutto con un errore e poi in una retromarcia scellerata, che mette ko la sua macchina e quella anche dell'incolpevole Kvyat.