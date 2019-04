Leclerc fa il vuoto nelle libere 3, secondo Vettel

Un Charles Leclerc impressionante quello delle prove libere 3 del GP di Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato cittadino di Baku il monegasco della Ferrari ha confermato le sue qualità, segnando il miglior tempo di 1’41″604, precedendo di 0″198 il compagno di squadra Sebastian Vettel e di 1″248 l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Distacchi importanti quelli inflitti dalla due Rosse che, specie nell’ultimo settore della pista (di grande accelerazione), hanno fatto la differenza rispetto alla concorrenza, sfruttando le gomme morbide. Leclerc soprattutto ha messo in luce un grande feeling con il circuito.

Le Mercedes hanno concluso in quarta e in quinta posizione, con il finlandese Valtteri Bottas distanziato di 1″460 e il britannico Lewis Hamilton di 1″572. Le Frecce d’Argento non sembrano aver sfoderato tutto il loro potenziale, specialmente in termini di potenza con il propulsore ma hanno destato sensazione molto positiva con le gomme medie. Un aspetto che fa pensare che le W10 nelle qualifiche del pomeriggio saranno della partita per la conquista della pole-position. Le vetture di Brackley, infatti, dotate di più carico potrebbero giocare un brutto scherzo alla Ferrari nel time-attack e su questo tema si svilupperà l’ora della caccia al tempo.

A completare il quadro della top-10 la Toro Rosso del russo Daniil Kvyat (+1″619), la Racing Point del messicano Sergio Perez (+1″826), la Renault dell’australiano Daniel Ricciardo (+1″957) l’altra Toro Rosso del britannico Alexander Albon (+1″957) e l’Alfa Romeo del finlandese Kimi Raikkonen (+2″051). Monoposto italo-svizzera che ben si è comportata anche con Antonio Giovinazzi che ha concluso 11° a 2″083 dalla vetta ma dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la centralina della Power Unit.

GP Azerbaijan 2019: risultati FP3

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 16 C. Leclerc (B) Ferrari 1’41″604 12 2 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″198 1’41″802 12 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +01″248 1’42″852 11 4 77 V. Bottas (B) Mercedes +01″460 1’43″064 18 5 44 L. Hamilton (B) Mercedes +01″572 1’43″176 12 6 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +01″619 1’43″223 14 7 11 S. Perez (B) Racing Point +01″826 1’43″430 12 8 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″957 1’43″561 15 9 23 A. Albon (B) Toro Rosso +01″957 1’43″561 10 10 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +02″051 1’43″655 7 11 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +02″083 1’43″687 14 12 20 K. Magnussen (B) Haas +02″099 1’43″703 13 13 4 L. Norris (B) McLaren +02″320 1’43″924 15 14 18 L. Stroll (B) Racing Point +02″435 1’44″039 12 15 55 C. Sainz (B) McLaren +02″549 1’44″153 15 16 27 N. Hulkenberg (B) Renault +02″621 1’44″225 14 17 8 R. Grosjean (B) Haas +02″770 1’44″374 9 18 63 G. Russell (B) Williams +05″116 1’46″720 14 19 88 R. Kubica (B) Williams +05″408 1’47″012 11 20 10 P. Gasly (B) Red Bull +06″232 1’47″836 16

