Nico Rosberg , campione del mondo di F1 2016, non le manda a dire ed esprime con estrema incisività il proprio parere relativamente all’incidente che ha avuto per protagonista il monegasco Charles Leclerc nel corso delle qualifiche del GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 del Circus. Il crash in curva-8 del monegasco, che lo ha privato di una potenziale pole-position e di cui il pilota Ferrari si è assunto la piena responsabilità, secondo Rosberg ha come colpevoli gli strateghi ferraristi. A detta del teutonico infatti aver montato le gomme medie, in condizioni di pista non ideale in Q2, è stato un azzardo che Charles ha pagato a caro prezzo.

" Ancora una volta la Ferrari ha gettato tutto alle ortiche in qualifica: è incredibile come riescano ogni volta a sbagliare tutto – ha asserito Nico sul suo canale YouTube – Leclerc aveva tutti i mezzi per conquistare la pole-position e lo aveva dimostrato nel corso di tutto il weekend. Non voglio attribuirgli la colpa di quanto accaduto: punto il dito contro il suo team. Nel Q2 la Ferrari ha scelto di volersi dimostrare più intelligente delle altre squadre, usando delle gomme più dure. Hanno pensato che partire con degli pneumatici a banda gialla gli avrebbe dato un vantaggio in gara, perché sarebbero comunque stati abbastanza veloci. Hanno avuto troppa fiducia nei loro mezzi, e da lì è venuto fuori il disastro "

Rosberg ha dunque criticato decisamente l’agire della scuderia di Maranello:

" Quando ho visto cosa stavano per fare, ho scosso la testa. Su un circuito cittadino non si può azzardare in questo modo incasinando le cose. I piloti hanno bisogno di ritmo e continuità. Di sicuro, la decisione presa gli si è ritorta contro: Leclerc è andato a sbattere contro le barriere dopo aver bloccato gli pneumatici per la mancanza di aderenza. Per me la Rossa ha sbagliato tutto qui, e ha gettato al vento le speranze di pole di Charles. Ed è una cosa terribile e sconfortante, perché tutti vogliamo vedere una SF90 in grado di lottare con la Mercedes e animare la scena "