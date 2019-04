Piove sul bagnato per il francese della Red Bull Pierre Gasly. Reduce da un inizio di stagione balbettante rappresentato dal notevole differenziale tra le sue prestazioni e quelle del compagno di squadra Max Verstappen, il transalpino dovrà scontare una pesante penalità in vista del GP di Azerbaijan, quarta gara del Mondiale 2019 di F1 in programma questa domenica. L’alfiere di Milton Keynes era stato chiamato nel corso delle prove libere 2 alle operazioni di pesatura della RB15 ma non si è fermato per le verifiche, dirigendosi verso il proprio garage. Un’assenza segnalata dagli steward che hanno comminato una penalizzazione, ovvero la partenza dalla pit-lane per la corsa domenicale.

Come si legge sul comunicato FIA, Gasly ha violato l’articolo 29.1 del regolamento e pertanto dovrà pagare dazio per questo atto di negligenza. Si prospetta quindi per l’ex pilota della Toro Rosso una gara complicata.

