Prove libere 1 cancellate! Tombino danneggiato, salta tutto: che figuraccia a Baku

Ha del clamoroso quanto è avvenuto a Baku, sede del quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Nel corso delle prove libere 1 il fondo della Williams dell’inglese George Russell ha riportato seri danni avendo urtato un tombino non fissato in maniera adeguata. Ricordiamo che parliamo di un tracciato cittadino. Una mancanza molto grave da parte dell’organizzazione che non ha per nulla rispettato gli standard di sicurezza in questo caso. Oltre al danno anche la beffa in casa del team di Grove, quando il carroattrezzi che stava trasportando la monoposto di Russell ai box ha colpito un ponte con il proprio braccio meccanico, andando a danneggiare il circuito idraulico.

In una situazione ai limiti del surreale la Race Direction ha deciso di cancellare le FP1 per consentire le riparazioni del caso, nonché i controlli sul resto della pista. Un grave handicap per tutti, visto che gli unici a completare dei giri cronometrati sono stati i due della Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc autore del miglior crono in 1’47″497 a precedere il compagno di team Sebastian Vettel (1’49″598), usando gomme a banda gialla (il compound medium per questo weekend).