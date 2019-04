Doveva essere il sabato della riscossa della Rossa di Maranello, invece a Baku è ancora la Freccia d’Argento a prendersi il proscenio grazie a Bottas e Hamilton che monopolizzano la prima fila e proveranno a regalare alla Mercedes la quarta vittoria stagionale in altrettante gare. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, costretto a una partenza dalla quinta fila a causa del botto in Q2, però proveranno a vendere cara la pelle e a far vedere segnali di ripresa ai vertici e ai tifosi del Cavallino Rampante.

Valtteri Bottas (Pilota Mercedes, pole position)

" Sono molto contento, è una bellissima sensazione riuscire a fare la pole all'ultimo giro. E' stato un bell'ultimo giro. Le Ferrari andavano molto forte, Leclerc ha commesso un errore ed è uscito mentre noi abbiamo svolto un ottimo lavoro per portarci in questa posizione dopo delle prove difficili. E' tutta questione di piccoli margini. Sono riuscito a sfruttare al meglio la scia nell'ultimo giro ma qui anche le curve fanno la differenza. La difficoltà nel riscaldare le gomme in queste condizioni? E' stato complicato, non dovremmo correre così tardi. Ma son riuscito comunque a farle funzionare bene". "

Lewis Hamilton (Pilota Mercedes, 2° tempo)

" E' stato un weekend molto complicato per noi, le Ferrari sono state incredibilmente veloci. Valtteri ha fatto un lavoro eccezionale, il nostro è un risultato straordinario. Le Ferrari sembravano molto più veloci ma noi siamo riusciti a monopolizzare di nuovo la prima fila. Sarà una bella lotta domani. Se in gara riusciremo a contenere le Ferrari? Lo spero, a livello di passo eravamo più vicini in configurazione di gara. Forse Vettel non ha trovato il giusto spazio per fare il giro, le scie qui fanno la differenza. Speriamo ci sia bel tempo. Bottas qui è sempre andato forte, avrò un bel lavoro da fare per cercare di batterlo". "

Sebastian Vettel (Pilota Ferrari, 3° tempo)

" Sono contento perché ho fatto il massimo, ma come team io e Leclerc ci aspettavamo una sessione migliore, pensavamo di essere più vicini alle Mercedes. Non so se le Mercedes ci hanno sottratto la pole, sono sembrate più veloce di noi alla fine. Ho iniziato un po' male, e sono andato meglio alla fine. E' stato complicato, la sessione è stata lunga e le temperature continuavano a scendere. E' stato difficile trovare il bilanciamento, le scie nel giro di conclusione. Non ho avuto la scia e credo che questo mi sia costato il distacco finale". "