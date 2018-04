Raikkonen ancora primo nelle terze libere, dietro le due Red Bull

È un Kimi Raikkonen davvero in forma quello che ha cominciato questa stagione. Nelle prove libere 3 del GP del Bahrein, il finlandese si è confermato il più veloce in pista, piazzandosi davanti a tutti con il tempo di 1’29″868. Il pilota della Ferrari è stato l’unico ad avvicinare il miglior tempo di ieri (1’29″817), fatto segnare da lui stesso nelle FP2, proponendosi per il ruolo di protagonista assoluto in vista della gara di domani.

Una gara che passerà per la qualifica di oggi e le indicazioni in tal senso sono davvero poche. Nella mattinata del Bahrein si sono riviste le Red Bull, che ieri avevano accusato quasi un secondo di ritardo. Max Verstappen ha fatto segnare il secondo tempo, a mezzo secondo (+0.525), precedendo di poco il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo (+0.584).

Continuano ad essere indecifrabili, invece, le Mercedes e Lewis Hamilton: il britannico ha chiuso la sessione con il quarto tempo (+0.823) e la sua monoposto continua a mostrarsi particolarmente “nervosa” in pista. Chiaramente non va affatto sottovalutato in ottica qualifica. Il Campione del Mondo in carica sa già che sarà penalizzato di cinque posizioni e oggi ne ha approfittato per fare una mini-simulazione di passo gara con la gomma rossa, la supersoft, che ieri non aveva provato: la strategia suggerita dalla Pirelli è quella delle due soste, ma chissà che il britannico non possa inventarsi qualcosa. Bisognerà attendere il Q2 per scoprirlo…

Un discorso che vale anche per Sebastian Vettel. Il tedesco oggi non è stato all’altezza della giornata di ieri, accumulando ben 851 millesimi di ritardo da Raikkonen. Un tempo fatto segnare con una gomma supersoft usata in una sessione nata male, con un deflettore staccatosi nel corso del primo tentativo cronometrato. Oggi, come per Hamilton, il discorso potrebbe sicuramente cambiare in una qualifica che si preannuncia incerta e quantomai decisiva in vista di domani. A chiudere il sestetto di favoriti l’altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0.913).

Per tutti gli altri un distacco superiore al secondo. A cominciare dalle Renault di Nico Hulkenberg (+1.276) e Carlos Sainz (+1.332). Bene la Toro Rosso di Pierre Gasly (+1.570), che precede Fernando Alonso, decimo (+1.577).

I risultati delle prove libere 3

1 07 K. Raikkonen (S) Ferrari 1’29″868 14

2 33 M. Verstappen (S) Red Bull +00″525 1’30″393 8

3 03 D. Ricciardo (S) Red Bull +00″584 1’30″452 8

4 44 L. Hamilton (S) Mercedes +00″823 1’30″691 11

5 05 S. Vettel (S) Ferrari +00″851 1’30″719 8

6 77 V. Bottas (S) Mercedes +00″913 1’30″781 9

7 27 N. Hulkenberg (S) Renault +01″276 1’31″144 11

8 55 C. Sainz (S) Renault +01″332 1’31″200 12

9 10 P. Gasly (S) Toro Rosso +01″570 1’31″438 15

10 14 F. Alonso (S) McLaren +01″577 1’31″445 11

11 28 B. Hartley (S) Toro Rosso +01″592 1’31″460 15

12 08 R. Grosjean (S) Haas +01″645 1’31″513 11

13 31 E. Ocon (S) Force India +01″686 1’31″554 14

14 11 S. Perez (S) Force India +01″696 1’31″564 11

15 20 K. Magnussen (S) Haas +01″869 1’31″737 12

16 9 M. Ericsson (B) Sauber +01″991 1’31″859 12

17 2 S. Vandoorne (S) McLaren +01″992 1’31″860 12

18 16 C. Leclerc (S) Sauber +02″179 1’32″047 16

19 35 S. Sirotkin (S) Williams +02″595 1’32″463 9

20 18 L. Stroll (S) Williams +02″997 1’32″865 10

