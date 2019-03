Bottas "Voglio subito il bis", Leclerc "Capisco l'ordine di scuderia"

Valtteri Bottas ha aperto il suo fine settimana del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula Uno con grande serenità e consapevolezza nei propri mezzi. Il finlandese della Mercedes, infatti, è apparso decisamente tranquillo nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana della gara di Sakhir.

" A Melbourne ho vissuto una bellissima sensazione però, come è chiaro, non si tratta che di una gara. Sono già assolutamente concentrato su questo weekend che si disputa su uno dei miei circuiti preferiti. Penso che vivremo una bella gara domenica, con una nuova zona DRS che dovrebbe facilitare i sorpassi. Siamo stati molto sorpresi per le nostre prestazioni dell’Albert Park. La macchina era spettacolare sia a livello di passo sia di feeling, ma penso che solamente tra Bahrein e Cina inizieremo a capire davvero i reali valori in campo. Per il momento non dovremo fare altro che lavorare bene sin dalle prime prove libere di domani e poi penseremo alle qualifiche "

Stiamo vedendo un Valtteri Bottas 2.0? “Non lo so, posso però dire che mi sento diverso rispetto all’anno scorso, sia come uomo che pilota. A Melbourne ho disputato probabilmente la miglior gara della mia carriera senza il minimo errore o sbavatura. Senza dubbio con questa W10 mi trovo molto bene, ma sei tu che devi adattarti a lei e non viceversa”.

Prova a suonare la carica, dopo la delusione patita dalla Ferrari, Charles Leclerc:

" Non è stato un gran weekend in Australia, ma da Melbourne ci sono cose buone da prendere. C’è parecchio lavoro da fare e sono fiducioso. Ho fatto errori in qualifica e in gara e in Bahrein proverò a correggerli. In Q3 non ho fatto il giro che avrei voluto, in gara sono andato largo (al via, ndr) e devo lavorare su questi aspetti. Abbiamo trovato delle risposte, magari non tutte. Però sono fiducioso per la forza del nostro pacchetto. Non c’è stata frustrazione, era la prima gara. Per il team non ci sarebbe stato nulla da guadagnare se fossi passato avanti e quindi capisco la decisione di non rischiare.E’ stata dura dopo le libere promettenti, avevamo un buon passo. E’ stata una delusione, ma conosciamo i motivi e il pacchetto funziona. Non credo che la SF90 abbia problemi strutturali, il team lavora duro "

Tra i presenti in conferenza, anche il rookie Lando Norris:

" Se guardo tutto il weekend in Australia, è andato meglio di ciò che avrei potuto immaginare. Non posso fare paragoni con il pacchetto aerodinamico 2018, non c’ero. Ma credo che questa pista faciliti i sorpassi. Tre zone DRS sono tante, ma dobbiamo cercare di adattarci. Il mio consiglio da rookie? Non mollare mai. Alla fine solo in 20 arrivano in F1, ma bisogna crederci "