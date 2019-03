GP del Bahrain in Diretta tv e Live-Streaming

Programma GP del Bahrain

Venerdì 29 marzo

Prove libere 1 ore 12:00

Prove libere 2 ore 16:00

Sabato 30 marzo

Prove libere 3 ore 13:00

Qualifiche ore 16:00

Domenica 31 marzo

Gara ore 17:10

GP del Bahrain in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP del Bahrain sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1, canale 207. Sarà disponibile indifferita su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre).

GP del Bahrain in Live-Streaming

Il GP del Bahrain sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Data, orario e luogo: Domenica 31 Marzo alle 17:10, Bahrain International Circuit di Sakhir (Bahrain)