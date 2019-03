Grosjean penalizzato di 3 posizioni attacca Vettel: "Ha fatto un casino"

Non sono mancate le discussioni e le polemiche al termine delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale di Formula Uno 2019. Sebastian Vettel (secondo nel time-attack alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc), come è noto, era finito sotto investigazione per aver rallentato altre vetture nel corso del Q1. Il teutonico, convocato dai commissari, ha chiarito che la propria andatura fosse dovuta ad uno spiattellamento delle gomme anteriore in curva-1, comportante forti vibrazioni. Argomenti suffragati anche dalla telemetria della vettura del quattro volte iridato.

Per questo motivo gli Stewards hanno deciso di non procedere contro Seb mentre il francese Romain Grosjean ha pagato dazio, ricevendo tre posizioni di penalità (partirà 11°) per aver ostacolato nel giro di lancio la McLaren di Lando Norris. L’alfiere della Haas però non ha preso bene questa decisione, accusando il tedesco di un comportamento in pista poco corretto: “Vettel ha fatto un casino, non ha rispettato la regola non scritta che non si supera prima dell’ultima curva. Alonso lo ha fatto capire a Magnussen l’anno scorso a Monza. Forse avrei dovuto fare anche io lo stesso“, le parole di Grosjean.