La Ferrari si conferma anche nelle FP2: Sebastian Vettel davanti a tutti

Dopo una prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein 2019 di F1 decisamente incoraggiante, la Ferrari si conferma anche nella seconda e ribadisce che, a quanto pare, la parentesi di Melbourne sembra ormai definitivamente messa alle spalle. Se nella FP1 era risultato Charles Leclerc il più veloce, con il calare della sera di Sakhir, invece, è stato Sebastian Vettel a far segnare il miglior crono con un ottimo 1:28.846 con gomma soft nel corso del suo giro di simulazione di qualifica. Alle sue spalle il giovane monegasco in 1:28.881 ad appena 35 millesimi, confermando una SF90 nuovamente competitiva ed ai suoi livelli.

Il distacco nei confronti delle Mercedes è interessante, dato che valica i sei decimi, ma la sensazione è che le W10 oggi non abbiano spinto al massimo i proprio cavalli e, contemporaneamente, non avessero a disposizione un set-up perfetto, con i due piloti spesso in difficoltà nell’inserimento in curva. Il terzo tempo, ad ogni modo, è stato segnato da Lewis Hamilton in 1:29.449 a 603 millesimi dalla vetta, mentre al quarto posto troviamo Valtteri Bottas a 711, dopo una seconda sessione leggermente in sordina.

In quinta, quindi, troviamo uno strepitoso Nico Hulkenberg. Il tedesco della Renault, infatti, ha messo la sua RS19 nei piani alti, con appena 823 millesimi di ritardo dal suo connazionale Vettel. Sesta per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull non ha brillanto in questa FP2, con una RB15 che paga qualche centesimo di troppo nei tratti di potenza pura. Il suo distacco, 879 millesimi, non è certo di poco conto.

Settima posizione per il danese Kevin Magnussen con una Haas che sembra trovarsi bene sui rettilinei di Sakhir grazie al motore Ferrari, con 1.154 di distacco. Ottava per un’altra grande sorpresa: il britannico Lando Norris (McLaren). Il giovane talento ha spinto la sua MCL34 fino all’1:30.301 a 1.171 dalla vetta, mettendosi davanti al francese Romain Grosjean (Haas) nono a 1.222, mentre chiude la top ten il russo Daniil Kvyat (Toro Rosso) che conferma la crescita della vettura di Faenza completando il turno con il tempo di 1:30.093 a 1.247 da Vettel.

Sebastian Vettel (Ferrari) - GP of Bahrain 2019Getty Images

Ancora una sessione complicata per il francese Pierre Gasly (Red Bull) che non riesce a pareggiare i tempi del compagno di scuderia e non va oltre la 12esima posizione a 1.583. Discorso simile per Daniel Ricciardo (Renault), addirittura 15esimo ma con due secondi di distacco dalla vetta e, soprattutto, con 1.2 dal suo compagno di scuderia. Uno smacco clamoroso per l’australiano che sta rincorrendo il giusto feeling con la sua nuova vettura. Turno con pochi sorrisi anche in casa Alfa Romeo (con qualche problema tecnico di troppo), con Kimi Raikkonen solamente 16esimo a 2.242 (con gomma media) e Antonio Giovinazzi solamente 18esimo a 2.292, davanti alle sole Williams che viaggiano oltre i tre secondi di divario.

La seconda metà di questa FP2, come tradizione, è stata dedicata alle simulazioni di passo gara. Anche in questo caso la Ferrari, con entrambi i piloti, ha dimostrato di disporre di un ottimo ritmo (sia con gomma soft, sia con gomma media) con tempi che variano dall’1:34 medio all’1:35 (con uno strepitoso 1:33.753 con gomma media di Leclerc). A breve distanza le due Mercedes che, tuttavia, hanno messo in mostra un peggioramento delle prestazioni mano a mano che gli pneumatici andavano a rovinarsi. Le Frecce d’argento, invece, sembrano comportarsi meglio con le gomme dure. Buone sensazioni anche in casa Renault, con Nico Hulkenberg che sembra avere a disposizione un buon ritmo, quasi ai livelli delle Red Bull che, soprattutto con Max Verstappen, non vanno mai sottovalutate sotto questo punto di vista.

I protagonisti della Formula Uno torneranno in pista domani alle ore 13.00 con la terza, ed ultima, sessione di prove libere, quindi alle ore 16.00 andranno in scena le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrein 2019.

Risultati e classifica FP GP Bahrein 2019