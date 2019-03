La Ferrari si conferma in vetta con Leclerc nelle terze libere, Vettel è secondo

E’ andata in scena sul tracciato di Sakhir la terza sessione di prove libere del GP del Bahrein, secondo round del Mondiale 2019 di F1. In condizioni di gran caldo e forte vento, le monoposto si sono esibite nell’ultimo turno prima delle qualifiche, cercando di testare le condizioni in vista del time-attack e anche della gara, seppur è già noto che le temperature saranno decisamente inferiori perché si girerà in notturna sotto le luci artificiali.

Ferrari che ha ribadito il suo ruolo dominante. Il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il miglior crono di 1’29″569 distanziando di 0″169 il compagno di squadra Sebastian Vettel e di 0″765 il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Distacchi significativi quelli inflitti dalla Rossa agli avversari a testimonianza che in queste condizioni di pista così estrema la SF90 funziona molto bene. Nel caso specifico eccellente Leclerc soprattutto nel primo settore mentre Vettel ha fatto la differenza nell’ultimo. Mercedes che gioca nascondino verrebbe da dire: i distacchi di Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas (+0″820) fanno pensare che la W10 si sia tenuta gli assi nella manica in vista delle qualifiche, decidendo di non scoprire più di tanto le proprie carte. C’è da scommettere che le Frecce d’Argento saranno della partita per la pole.

Alle spalle delle due grandi rivali troviamo la Haas del francese Romain Grosjean (+1″249), la Renault del tedesco Nico Hukenberg (+1″341), la McLaren del sorprendente britannico Lando Norris (+1″386), la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+1″390), l’altra McLaren dello spagnolo Carlos Sainz (+1″396) e la Toro Rosso del russo Daniil Kvyat (+1″396). Una RB15 non così performante, come confermato dal 12° crono del francese Pierre Gasly a 1″813 dal vertice, mentre segnali di risveglio per il finlandese Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo (11° a 1″764). Più in difficoltà Antonio Giovinazzi con l’altra C38 a 2″563 (18°).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 – GP BAHREIN 2019

os. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 16 C. Leclerc (B) Ferrari 1’29″569 15 2 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″169 1’29″738 16 3 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″765 1’30″334 10 4 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″820 1’30″389 12 5 8 R. Grosjean (B) Haas +01″249 1’30″818 14 6 27 N. Hulkenberg (B) Renault +01″341 1’30″910 12 7 4 L. Norris (B) McLaren +01″386 1’30″955 15 8 33 M. Verstappen (B) Red Bull +01″390 1’30″959 10 9 55 C. Sainz (B) McLaren +01″396 1’30″965 14 10 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +01″604 1’31″173 17 11 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″764 1’31″333 21 12 10 P. Gasly (B) Red Bull +01″823 1’31″392 13 13 20 K. Magnussen (B) Haas +01″971 1’31″540 13 14 18 L. Stroll (B) Racing Point +02″049 1’31″618 16 15 11 S. Perez (B) Racing Point +02″069 1’31″638 9 16 3 D. Ricciardo (B) Renault +02″074 1’31″643 11 17 23 A. Albon (B) Toro Rosso +02″110 1’31″679 17 18 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +02″563 1’32″132 21 19 63 G. Russell (B) Williams +03″818 1’33″387 14 20 88 R. Kubica (B) Williams +03″956 1’33″525 13

