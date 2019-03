Leclerc: "Felice per la pole ma ho ancora tanto da imparare"

" Sono contento, ho lavorato sodo per non ripetere gli stessi errori della prima gara. Abbiamo lavorato sodo "

Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, commenta la pole position conquistata nel Gran Premio del Bahrain. Su come è lottare con Vettel, il monegasco ha detto: "È difficile perchè Seb è un pilota fantastico, ho imparato molto da lui e continuerò a farlo ma oggi sono contento di essere davanti". Su cosa farà stasera in vista della gara. "Stasera andrò a dormire per svegliarmi bene per la gara di domani", ha concluso Leclerc.

Elogi da Vettel

" Charles ha fatto un lavoro fantastico e merita la pole. Sono contento di essere secondo, siamo in buona posizione per domani "

Così Sebastian Vettel commenta la seconda posizione nelle qualifiche del Gp del Bahrain. "Si la cosa principale era ottenere il risultato desiderato, la Ferrari ha dato sensazioni migliori e continuerà a migliorare. Lo vedremo domani in gara", aggiunge il tedesco.

Hamilton sportivo

"Oggi mi sono divertito, è stato bello vedere anche i nostri progressi. La Ferrari e Leclerc hanno fatto un lavoro incredibile, complimenti a lui". Così Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, commenta la terza posizione nelle qualifiche del Gp del Bahrain. "Forse potevo superare Sebastian, ma bisogna guardare alla lunga distanza e domani potremo dare del filo da torcere. Domani proveremo a dare tutto per batterli", aggiunge il britannico.