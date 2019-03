Per metà gara si è sognato addirittura una doppietta Ferrari in Bahrain ma alla fine l’ultimo sorriso è stato della Mercedes, che monopolizza i primi due gradini del podio dopo una gara dominata in lungo e in largo da Charles Leclerc che per tre/quarti di gara ha pregustato il primo acuto in Formula 1 e invece si è dovuto accontentare di un terzo posto che lascia tanto amaro in bocca. Per il 21enne monegasco, però oltre ai complimenti di Binotto e del team ci sono anche quelli di Lewis Hamilton che, a fine gara, corre a rincuorarlo e davanti ai microfoni spende parole d’elogio.

Lewis Hamilton (Pilota Mercedes, 1° classificato)

" "Oggi Charles meritava la vittoria, sono andato a parlare con lui per congratularmi. E' stato devastante ma ha davanti a lui tante vittorie. E' stata una gara difficile perchè la Ferrari è stata incredibile durante tutto il weekend. Noi però siamo stati bravi ad approfittarne", ha aggiunto il pilota della Mercedes. Sul duello con Vettel, il campione inglese ha detto: "C'era un vento fortissimo, ho dato tutto e ho frenato tardi. Sono andato sull'esterno ma non credevo di essermi toccato". "

Charles Leclerc (Pilota Ferrari, 3° classificato)

" Succede, oggi non è stata una giornata fortunata ma sono fiducioso. Il team ha fatto un grande lavoro per recuperare il passo dopo l'Australia. Sono deluso, abbiamo avuto però anche fortuna in una situazione sfortunata e senza la safety car saremmo arrivati anche più indietro. E' dura da mandare giu, ma grazie al team perchè sono sicuro torneremo ad andare più forte. Sono partito bene, siamo stati molto forti ma peccato per il terzo posto. Però sono le corse, non guardo al risultato ma a quello che posso fare meglio. Sono contento anche se il terzo posto non era quello che meritavamo". "

Sebastian Vettel (Pilota Ferrari, 5° classificato)

" Una gara davvero difficile. Nel duello con Lewis (Hamilton ndr.) ho commesso un errore anche perché la curva-4 non è di semplice interpretazione. Girandomi poi ho causato un danno alle gomme e anche all’ala. Non avevo oggi il passo che volevo e dobbiamo analizzare questo aspetto perché, a differenza di Charles, io ho subito sofferto del degrado delle gomme. Con le C2 è andata un po’ meglio ma comunque non avevo il ritmo per vincere. Sono dispiaciuto per la squadra perché, partendo primo e secondo, avevamo grandi possibilità. Non so cosa sia successo a Charles ma è stato molto sfortunato perché oggi era la sua serata e avrebbe meritato la vittoria. "

Mattia Binotto (Team Principal Ferrari)

" E' una doppietta mancata, oggi c'era tutto per far bene. Forse potevamo gestire meglio quando eravamo primi e secondi. Peccato per Vettel, ma sono cose che capitano quando si lotta. Per Leclerc solo un problema gli ha impedito di vincere. E' mancata l'affidabilità, non è una cosa accettabile e dobbiamo lavorare. Ma guardiamo anch ai tanti lati positivi, alla reazione della squadra. Ora torniamo a casa per lavorare sulle parti da migliorare. Ci dispiace per Charles, si vedeva che aveva grande voglia. Ma si impara anche da questo". "

Toto Wolff (Team Principal Mercedes)

" Abbiamo avuto grande culo. Oggi il dio delle corse ha guardato verso di noi, siamo stati fortunati". La strategia ha funzionato bene, Hamilton ha messo pressione su Vettel ma la verità è che oggi Leclerc era il più veloce. Ma così sono le corse", ha aggiunto. "Siamo stati conservativi nelle gomme, prima del problema eravamo molto dietro a Charles. Tutto il weekend la Ferrari era la macchina più veloce. Loro vanno molto veloce in rettilineo ed è una cosa che dobbiamo capire. Fra i piloti anche negli ordini di squadra bisogna essere prudenti, perchè un weekend può andar bene ad uno e quello dopo ad un altro. Per i tifosi è bello vedere quattro piloti che possono vincere il mondiale". "