Luca Ghiotto dà spettacolo in gara-1 ed è 2°, Mick Schumacher 8°

Il primo atto del campionato di Formula 2 2019 ha regalato uno spettacolo magnifico: sul tracciato del Bahrein i futuri campioni hanno dato vita ad una gara-1 ricca di sorpassi e di emozioni. Primo su tutti il nostro Luca Ghiotto, il quale, partito dalla pole, si è ritrovato allo spegnimento dei semafori in sesta posizione per via di un problema al settaggio del cambio. L’azzurro non si è dato per vinto e, dopo una fase di studio e di gestione delle gomme, ha risalito la china fino alla testa a suon di sorpassi, cambiando le gomme in prima posizione.

Al pit-stop, però, sono riemersi i problemi al cambio già manifestati in partenza e l’italiano è rientrato in pista di nuovo sesto. Nel frattempo davanti è iniziata una lotta serrata per le primissime posizioni con uno scatenato Nicholas Latifi (anche per lui problemi al pit) che, sfruttando gomme più fresche degli avversari e un passo notevole, ha superato nell’ordine Louis Deletraz, Nobuharu Matsushita e Nyck De Vries, piazzandosi al comando. A questo punto è cominciata anche la seconda scalata di Ghiotto che, prima con uno splendido doppio sorpasso su Sette Camara e Deletraz, poi con una sverniciata sul rettilineo ai danni di De Vries, si è messo ad inseguire il capoclassifica a 5 giri dal termine, ma il canadese si è difeso alla grande dal ritorno del pilota nostrano, tenendolo senza patemi a debita distanza.

Nella lotta conclusiva per il gradino più basso del podio, invece, a spuntarla è stato il brasiliano Sette Camara che, una volta superato De Vries, ha tenuto dietro un vivace Anthoine Hubert nel finale. Prova discreta per Mick Schumacher, figlio del grandissimo Michael, che si è classificato ottavo, guadagnandosi quindi la pole position in vista della gara-2 di domani alle 13:15. Da rivedere, invece, l’esordio dell’altro figlio d’arte, Giuliano Alesi (dodicesimo), il quale ha sofferto particolarmente il passaggio nella categoria cadetta.