Charles LECLERC Voto 10: Sono le gare e bisogna prenderne atto. E, naturalmente, l'affidabilità fa parte di questo sport dalla notte dei tempi. Però veramente che peccato. Il monegasco fa una gara quasi perfetta: non parte bene, ma in poco tempo ritorna davanti e domina in lungo e in largo. Nel finale la grande beffa gli toglie il primo successo della carriera, almeno porta a casa il primo podio.

Charles Leclerc davanti a Sebastian Vettel, Ferrari, GP Bahrain, Getty ImagesGetty Images

Lewis HAMILTON Voto 9: In partenza viene passato anche da Bottas, ma sfrutta l'errore del compagno e torna terzo. Mette una pressione mostruosa su Vettel che, come ormai spesso accade, cade nell'errore. Nel finale è fortunato e porta a casa il successo. Semplicemente pazzesco come, su una pista dove la sua vettura è lontana una vita dalla Ferrari, riesca sempre ad ottenere un gran risultato. Solito immenso campione.

Valtteri BOTTAS Voto 7: Podio importante che lo mantiene in testa alla generale. Stavolta però prende paga immensa dal compagno. Le gerarchie in casa Mercedes sono ristabilite.

Max VERSTAPPEN Voto 8: Con una vettura chiaramente inferiore a Ferrari e Mercedes, rischia ancora di andare a podio. Sono due gare che chiude davanti a Seb. Oggi ancora una corsa solida, senza errori e con un gran ritmo.

Sebastian VETTEL Voto 5: Doveva essere doppietta, invece è un disastro per la Ferrari e gran parte è colpa sua. Parte bene, ma Charles ne ha di più e lo passa in breve tempo. Perde il duello con Hamilton e sbaglia, finendo in testacoda ancora una volta come nel finale del 2018. Quinto posto finale, unico dei top non ancora a podio. Molto male.

Lando NORRIS Voto 8: Questa è la miglior Mclaren degli ultimi 5 anni, questo è sicuro. Ma Lando, dopo una gara non bella in Australia, questa volta parte bene e riesce a mantenersi in top ten, sfruttando i ritiri finali della Renault per una sesta piazza che ha del miracoloso.

Kimi RAIKKONEN Voto 7: Altra gara di gran costanza per Iceman. Se a Melbourne l'Alfa Romeo aveva messo in mostra un gran ritmo, in Bahrain questo non avviene. Nonostante ciò Kimi conquista una buona zona punti con il settimo posto al traguardo.

Antonio GIOVINAZZI voto 6: Vede sfumare l’appuntamento con il primo storico punto in Formula 1 per pochissimi decimi ma si conferma in crescita. L’appuntamento con la top ten è solo rimandato.

Pierre GASLY Voto 5: Vero, va a punti, ma lotta sempre nelle retrovie per tutta la corsa e finisce a punti grazie al doppio ko di Hulkenberg e Ricciardo. Già sotto esame, soprattutto perché Verstappen lotta sempre per il podio.

RACING POINT Voto 5: La vettura maggiormente in calo rispetto allo scorso anno. Perez chiude decimo, Stroll dopo la buona prestazione in Australia si tocca con Grosjean in partenza e danneggia tutta la corsa. Il problema è che la vettura non sembra avere i numeri per stare davanti all'enorme gruppone di mezzo.

HAAS Voto 4: In Australia erano la quarta forza del gruppo, qui in Bahrain un brusco passo indietro. Grosjean ancora ritirato, Magnussen fuori dai punti, addirittura doppiato.

RENAULT Voto 4: Vedere una scuderia dalla storia così leggendaria nel motorsport, finire con entrambe le vetture fuori per un problema tecnico alla stessa curva dello stesso giro, fa quasi ridere. E invece Hulkenberg e Ricciardo parcheggiano la loro monoposto nell'erba sul finale di gara, mentre navigano lontano dai big. Sembra quasi una scena da film, invece è la realtà. Incredibile.