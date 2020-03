Il GP del Bahrein si terrà a porte chiuse per l'emergenza coronavirus

"In consultazione con i nostri partner internazionali e la Task force nazionale sulla salute del Regno, il Bahrein ha deciso di organizzare il GP di F1 di quest’anno come evento riservato ai soli partecipanti. Come nazione ospitante, garantire il benessere di sostenitori e partecipanti è una grande responsabilità. Data la continua diffusione del Covid-19 a livello globale, la partecipazione del pubblico a una competizione importante non è la cosa giusta. Per garantire comunque lo svolgimento del weekend, nella sua interezza, vi sarà un’adeguata copertura televisiva. Le prime azioni del Bahrein per prevenire, identificare e isolare i casi di positività al Coronavirus hanno avuto finora un grande successo. Misure di allontanamento sociale incisive hanno ulteriormente aumentato l’efficacia della prevenzione della diffusione del virus, cosa che sarebbe chiaramente impossibile da mantenere se il fine settimana fosse stato aperto a tutti. Sappiamo che molti saranno delusi da questa notizia, soprattutto per coloro che avevano in mente di essere presenti, ma la sicurezza deve rimanere la nostra massima priorità“.

E’ questo il comunicato delle autorità in Bahrein, riportato da autosport.com, relativamente all’organizzazione del GP di F1 che andrà, quindi, in scena il 22 marzo (secondo round del calendario iridato) a porte chiuse. La sospensione della vendita dei biglietti aveva già lasciato presagire un intervento di questo genere, se non peggiore (la cancellazione come avvenuto a Losail della prova riservata alla MotoGP). La decisione, dunque, è stata presa e quindi si correrà senza il sostegno degli appassionati in loco. E’ una situazione difficile, con un numero di contagiati in crescendo, e quanto sta avvenendo in Italia ne è solo un esempio.

