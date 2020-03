La Formula 1 ha ufficialmente rinviato i GP di Bahrain e Vietnam a causa dell’emergenza per il virus Covid-19.

La decisione, che ormai era scontata dopo la cancellazione del Gran Premio inaugurale della stagione in Australia, è stata annunciata tramite un comunicato ufficiale della stessa F1.

Le due gare in terra asiatica sono state per il momento solo posticipate a data da destinarsi e non ancora cancellate. L’intento del Circus infatti è quello di provare a recuperarle entrambe quando la situazione dal punto di vista sanitario sarà migliorata. Il comunicato ufficiale recita:

“Vista della continua diffusione globale del COVID-19 e dopo continue discussioni con la FIA, il Bahrain International Circuit, la Bahrain Motor Federation, il Comitato del popolo di Hanoi, la Vietnamese Motorsports Association e la Vietnam Grand Prix Corporation, è stata presa una decisione da parte di tutte le parti coinvolte di rinviare entrambe le gare che si sarebbero dovute svolgere il 20-22 marzo in Bahrain e dal 3 al 5 aprile in Vietnam. A seguito dell’annuncio della cancellazione del Gran Premio d’Australia questa settimana e della natura fluida e continua della diffusione del COVID-19 a livello globale, la Formula 1, la FIA e i promotori hanno preso queste decisioni al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, dei partecipanti al campionato e dei fan, che rimane la nostra principale preoccupazione. La Formula 1 e la FIA continuano a lavorare a stretto contatto con gli organizzatori delle gare in Bahrein e Vietnam e con le autorità locali per monitorare la situazione e impiegare il tempo necessario per studiare la fattibilità di potenziali date alternative per ciascun Gran Premio più avanti nel corso dell’anno se la situazione dovesse migliorare. Di conseguenza, la Formula 1 e la FIA prevedono di iniziare il campionato in Europa alla fine di maggio, ma dato il forte aumento dei casi COVID-19 in Europa negli ultimi giorni, questa opzione verrà regolarmente monitorata”.

La Formula 1 e la FIA hanno dichiarato di "aspettarsi" che la stagione 2020 inizi alla fine di maggio, anche se questa previsione sarà da aggiornare in base al corso degli eventi.