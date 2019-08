È ancora super Ferrari: Leclerc domina le terze libere, Hamilton va a sbattere

Ennesima grande dimostrazione di forza della Ferrari che continua a dominare questa prima parte di weekend trovando un altro uno-due anche nelle terze prove libere del Gran Premio di Formula 1. Il miglior tempo lo ha fatto registrare nuovamente Charles Leclerc, in grado di stampare un 1'44"206 che lo proietta a tutti gli effetti come favorito principale per il pomeriggio, per lo meno per quanto si è visto fino a qui; seconda posizione per il compagno Sebastian Vettel a 451 millesimi ma a cui è mancato il secondo attacco al tempo dopo che un bloccaggio alla Source ha compromesso il suo set di gomme. Valtteri Bottas è riuscito con la zampata finale a mettersi a pochi millesimi dal tedesco, ma la Mercedes resta a mezzo secondo dal passo ideale mostrato dal monegasco e sarà interessante capire quanto potrà recuperare quando si aumenterà la mappatura del motore. Quarta posizione per un redivivo Daniel Ricciardo a 8 decimi, davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen che conferma il distacco di ieri superiore al secondo rispetto a Leclerc (+1.106).

Hamilton, che spavento!

Il grande assente è certamente Lewis Hamilton. A poco meno di mezz’ora dal termine il fatto saliente del britannico che ha perso la sua W10 in entrata di curva 13 andando a picchiare molto violentemente contro le barriere. La parte anteriore sinistra della vettura del campione del mondo si è completamente distrutta e ci sarà molto lavoro da fare all'interno del box per consentire al pilota britannico di prendere parte alle qualifiche del pomeriggio; fortunatamente per Hamilton l'impatto non ha riguardato il posteriore e quindi non ci dovrebbero essere sanzioni relative a una sostituzione del cambio.

I tempi delle libere 3 del Gran Premio del Belgio

1. Charles LECLERC 1:44.206

2. Sebastian VETTEL +0.451

3. Valtteri BOTTAS +0.497

4. Daniel RICCIARDO +0.768

5. Max VERSTAPPEN +1.106

6. Sergio PEREZ +1.315

7. Lewis HAMILTON +1.360

8. Kimi RAIKKONEN +1.453

9. Antonio GIOVINAZZI +1.482

10. Pierre GASLY +1.546

11. Romain GROSJEAN +1.600

12. Nico HULKENBERG +1.649

13. Kevin MAGNUSSEN +1.798

14. Carlos SAINZ +1.811

15. Lando NORRIS +2.064

16. Lance STROLL +2.173

17. Daniil KVYAT +2.436

18. George RUSSELL +3.652

19. Robert KUBICA +4.144

20. Alexander ALBON +6.475