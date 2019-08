Leclerc: "Ci siamo sul passo qualifica, c’è da migliorare sul passo gara"

Leclerc ha giganteggiato nelle prove libere 2 del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico tracciato di Spa. Il monegasco ha infatti spinto a dovere la sua Ferrari e ha fatto segnare il miglior tempo nella sessione pomeridiana mentre al mattino si era dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel. Un risultato estremamente positivo per il giovane fuoriclasse del Principato che punta alla prima vittoria in carriera visto che la Rossa sembra essere ben in palla su questa pista.

Charles Leclerc ha raccontato la sua prestazione con grande entusiasmo: “La giornata è sicuramente positiva: sul passo qualifica ci siamo, sul passo gara c’è ancora da fare. Comunque restiamo prudenti anche per le qualifiche perché non sappiamo quanta potenza potranno esprimere le Mercedes, e quindi potrebbe essere dura anche la sessione per la pole. Il bilanciamento della macchina nei tre settori è abbastanza buono, il secondo è certamente quello in cui paghiamo qualcosa e dobbiamo provare a migliorare“.