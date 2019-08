Splende il sole a Spa-Francorchamps e splende anche la Ferrari nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno. Nello splendido scenario delle Ardenne (con temperature che si avvicinano addirittura ai 30 gradi) abbiamo vissuto una FP1 che ha confermato come la scuderia di Maranello possa fare bene su questo tracciato mentre Mercedes e Red Bull hanno faticato più del dovuto.

Il più veloce di questo primo turno è risultato il vincitore di un anno fa, Sebastian Vettel. Il tedesco ha chiuso con il tempo di 1:44.574 con gomma soft, precedendo di 214 millesimi il suo compagno di scuderia Charles Leclerc che, nonostante abbia lamentato carenza di grip, ha fatto segnare un interessante 1:44.788. Terzo crono per l’idolo del pubblico, anche se siamo in Belgio e non in Olanda: Max Verstappen. Il portacolori della Red Bull ha concluso con un interessante 1:45.507 a 933 millesimi dalla vetta, precedendo il neo-compagno di team Alexander Albon. Il thailandese ha realizzato un 1:45.584 a soli 77 millesimi dall’illustre vicino di box.

Quinto e sesto tempo per le due Mercedes, con Valtteri Bottas, fresco di rinnovo anche per il 2020 con il team di Brackley, in 1:45.882 a 1.308 (ma con gomme medie) mentre Lewis Hamilton a parità di gomma non è andato oltre un 1:45.973 a 1.399 con la terza specifica della Power Unit che va ad esordire proprio a Spa. Per il cinque volte campione del mondo il turno ha preso il via con un problema al pedale dell’acceleratore che lo ha costretto ai box per diversi minuti.

Settimo tempo per il canadese Lance Stroll (Racing Point) a 1.624, mentre è ottavo l’australiano Daniel Ricciardo (Renault) a 1.852. Chiudono la top ten il messicano Sergio Perez (Racing Point) a 1.859, mentre è decimo lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren) a 1.983.

Undicesimo Nico Hulkenberg (Renault) a 2.095, fresco di appiedamento da parte del team francese in favore di Esteban Ocon, quindi 12esimo Lando Norris (McLaren) a un solo millesimo dal tedesco, 13esimo Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a 2.450 menomato da uno stiramento alla gamba dopo essersi infortunato in una sessione di motocross. 15esimo, infine, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 2.759.

I piloti torneranno in pista alle ore 15.00 per la seconda sessione di prove libere che, oltre a confermarci, o meno, quali saranno le migliori vetture sul giro secco, inizieranno a lavorare sui long run e sulle simulazioni di passo gara.

RIEPILOGO TEMPI FP1 GP BELGIO 2019 – F1

1 5 S. Vettel (B) Ferrari 1’44″574 16 2 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″214 1’44″788 16 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″933 1’45″507 14 4 23 A. Albon (B) Red Bull +01″010 1’45″584 15 5 77 V. Bottas (M) Mercedes +01″308 1’45″882 22 6 44 L. Hamilton (M) Mercedes +01″399 1’45″973 12 7 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″624 1’46″198 12 8 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″852 1’46″426 18 9 11 S. Perez (B) Racing Point +01″859 1’46″433 18 10 55 C. Sainz (B) McLaren +01″983 1’46″557 16 11 27 N. Hulkenberg (B) Renault +02″095 1’46″669 20 12 4 L. Norris (B) McLaren +02″096 1’46″670 16 13 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +02″450 1’47″024 16 14 8 R. Grosjean (B) Haas +02″602 1’47″176 14 15 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +02″759 1’47″333 17 16 20 K. Magnussen (B) Haas +02″914 1’47″488 17 17 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +03″062 1’47″636 17 18 10 P. Gasly (B) Toro Rosso +03″394 1’47″968 22 19 40 N. Latifi (B) Williams +04″210 1’48″784 19 20 88 R. Kubica (B) Williams +04″392 1’48″966 19

