Risultato FP2: un impressionante Leclerc domina le FP2 davanti a Vettel

Si conclude nel migliore dei modi per la Ferrari questa intensa prima giornata di prove a Spa Francorchamps dove si sta svolgendo il GP del Belgio 2019 di F1. Dopo la doppietta della mattinata le Rosse sono riuscite ad imporsi in coppia anche in questo secondo turno, con in particolare Charles Leclerc che ha distrutto la concorrenza rifilando oltre sei decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e oltre otto decimi alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Serviva una reazione dopo la disastrosa domenica dell’Hungaroring pre vacanze e la risposta, anche grazie alle caratteristiche più favorevoli del tracciato belga, è arrivata, quantomeno sul giro secco in previsione delle qualifiche di domani. Quinto posto per un sorprendente Sergio Perez (+0.994) che sfrutta l’ottima sintonia della Racing Point con Spa precedendo un Max Verstappen (+1.271) che non ha chiuso in modo pulito la simulazione di qualifica e che quindi rimanda a domani mattina ogni tipo di considerazione a riguardo.

Nella simulazione di passo gara le prestazioni espresse dalle tre vetture sono sembrate molto simili, con Leclerc che ha ottenuto il miglior tempo girando in 1:45.377 superando di un’incollatura Verstappen e di un paio di decimi Hamilton. La Ferrari, come prevedibile, vola letteralmente nel rapido T1 rifilando oltre mezzo secondo ai rivali, un gap che però riconsegna del tutto nel successivo parziale prima di concludere con un T3 decisamente simile. Un altro dato da considerare a tal proposito è la velocità di punta mostrata dalle vetture con le Rosse che rifilano quasi 10 km/h al motore Honda di Verstappen sia in fondo al Kemmel che sulla linea del traguardo, sintomo di qualche problema di troppo in trazione della scuderia austriaca.

Nel secondo run Vettel è apparso molto più in difficoltà del compagno monegasco sui tempi, un divario medio tra i due decisamente elevato che deriva certamente da un diverso lavoro svolto in termini di mappatura motore tra i due, oltre alla richiesta del box di risparmiare maggiormente lo pneumatico; Leclerc ha comunque rassicurato un po’ con il suo passo competitivo e non ci sono quindi motivi per allarmarsi, per il momento, dell’apparentemente infelice run del tedesco. Dall’altro lato però la Mercedes, in particolare con Hamilton, è parsa davvero impressionante nel test sul passo e ha confermato che domenica il pilota da battere dovrebbe essere molto probabilmente ancora lui, condizioni meteo permettendo.

In settima posizione un eroico Kimi Raikkonen che qui è sempre riuscito a mostrare tutto il proprio valore. Il finlandese è alle prese con un brutto infortunio alla gamba sinistra patito durante le vacanze, presumibilmente cadendo in Motocross anche se non ci sono conferme ufficiali a riguardo, ed è apparso visibilmente zoppicante per tutta la giornata ma nella guida non ha mai lamentato troppo dolore e quindi pare avviato a confermare la propria presenza per la corsa. Decimo tempo per il neo-acquisto Red Bull Alexander Albon che dopo aver stupito nella mattinata è restato molto più in sordina in queste FP2, accusando oltre quattro decimi dal compagno.

CLASSIFICA FINALE FP2 – F1 GP BELGIO 2019:

POS DRIVER TEAM GAP LAPS

1 Charles LECLERC Ferrari 1:44.123 6

2 Sebastian VETTEL Ferrari +0.630 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.846 5

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.892 5

5 Sergio PEREZ Racing Point +0.994 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull +1.271 4

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo +1.585 4

8 Lance STROLL Racing Point +1.609 5

9 Daniel RICCIARDO Renault +1.612 4

10 Alexander ALBON Red Bull +1.648 4