Un grandissimo Leclerc va in pole a Spa! Doppietta Ferrari con Vettel che batte Hamilton

Terza pole stagionale di Charles Leclerc che domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio, 13mo atto del mondiale di Formula 1. Sicuramente la miglior prestazione in qualifica in carriera del monegasco, che si permette il lusso di rifilare sette decimi a due campioni del mondo come Vettel e Hamilton.

Dopo aver dominato praticamente tutte le libere, Leclerc si ripete nel momento decisivo con dei giri stupendi. Guida da campione il monegasco, sembra un pilota espertissimo quando ha meno di due anni di carriera in F1. Spa sempre già casa sua: l'Università della Formula 1 non ha segreti per il piccolo cavallino che piazza il record della pista nell'ultimo giro a disposizione.

Primo Charles, secondo Seb. La Ferrari torna a completare tutta la prima fila, non accadeva dal Gran Premio del Bahrain. Notizia positiva per la Rossa, meno per Vettel, lontanissimo dal compagno di squadra. La Ferrari c'è, Seb deve cercare di colmare il gap col team mate se vuole lottare per il successo domani.

La Mercedes è battuta. Hamilton alla fine è terzo, attaccatissimo a Vettel. Ma la squadra della Stella non ha mai il passo in qualifica per stare con la Ferrari. In gara però le cose possono cambiare, dato che domani dovrebbe fare molto più freddo di oggi. Verstappen e la Red Bull invece non pervenute. O meglio: Max è quinto, ma assolutamente non pericoloso per il podio.

Vediamo domani. Come detto le condizioni saranno totalmente diverse da oggi. Certo è che questa Ferrari ha messo in mostra qualcosa di ottimo, anche se sul passo gara il vantaggio è totalmente perso rispetto ai rivali. Comunque meglio guardare al bicchiere mezzo pieno, in fin dei conti poche volte i tifosi della Rossa hanno potuto gioire cosi tanto in questa stagione per una pole.

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Charles Leclerc Ferrari - 2 Sebastian Vettel Ferrari +0.748 3 Lewis Hamilton Mercedes +0.763 4 Valtteri Bottas Mercedes +0.896 5 Max Verstappen Red Bull +1.171 6 Daniel Ricciardo Renault +1.738 7 Nico Hulkenberg Renault +2.023 8 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +2.038 9 Sergio Perez Racing Point +2.187 10 Kevin Magnussen Haas +2.567

- Mentre al box di Hamilton si lavora ancora sulla vettura, cominciano le qualifiche, ma è subito bandiera rossa per il motore esploso di Kubica.

- Dopo quasi un quarto d'ora si riparte, con tutti in pista, anche Hamilton che ha approfittato dello stop di Kubica. Leclerc è il più veloce davanti a Vettel. Verstappen fatica a fare un tempo ma poi si piazza terzo lontano dalle Ferrari. Ancora più lontane le Mercedes. Dietro non si scatena la bagarre per colpa della bandiera rossa causata dal motore esploso di Giovinazzi che mette fine in anticipo al Q1. Fuori quindi: Gasly, Sainz, Kvyat, Russel, Kubica.

- Nel Q2 sono tutti vicini. Leclerc rimane in testa davanti a Vettel, ma le Mercedes sono molto vicine. Verstappen invece continua ad essere un po' distante. Dietro è guerra. Alla fine gli esclusi sono: Grosjean, Norris, Stroll, Albon e Giovinazzi che non ha tempo.

- Q3 sempre nel nome di Leclerc. Charles fa subito un grandissimo tempo, ma Hamilton è secondo davanti a Vettel. Nel momento decisivo però la Ferrari si conferma con Leclerc che migliora ancora e rifila sette decimi a Vettel. Terzo Hamilton, poi Bottas e Verstappen.

2007

Sebastian VETTEL: "Non è male la prima fila ma per lottare per la pole ho sbagliato il giro di lancio pieno di traffico. Spero di avere il passo per lottare per la gara. Penso che col fresco di domani potrebbe anche aiutarci".

Charles LECLERC: Al momento è lui l'uomo del weekend. Praticamente sempre davanti in tutte le libere, in qualifica si supera con un giro ai confini dell'epico. Sette decimi rifilati a due piloti come Vettel e Hamilton. Veramente tanta roba.

Carlos SAINZ: dopo diverse gare ad altissimo livello, la McLaren fatica a Spa dalle libere, forse a causa dell'alto carico aerodinamico della vettura che non si addice alla pista. Poi Carlos è molto sfortunato con le due bandiere rosse e quindi rimane addirittura fuori dal Q2.