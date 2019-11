Albon vola sul bagnato e poi sbatte nel finale: sue le FP1 in Brasile, Ferrari dietro a Bottas

Alexander Albon ha chiuso le FP1 al comando della classifica grazie ad un ottimo 1’16″142 ottenuto con gomme intermedie. Il thailandese è riuscito a fermare il crono nel momento migliore del turno, per quanto riguarda le condizioni della pista, mentre nelle battute conclusive il pilota della Red Bull ha montato gomme d’asciutto come gli altri, andando però a sbattere contro le barriere all’esterno della curva Junçao danneggiando così la sospensione anteriore destra (provocando la bandiera rossa).

Bottas 2° davanti a Vettel e Leclerc

Alle spalle di Albon si piazza la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, secondo classificato a 0.551 dalla vetta al termine di un turno in cui ha messo in evidenza un’ottima competitività con gomme intermedie su asfalto umido anche grazie all’elevato carico aerodinamico che sprigiona la sua W10. Terze e quarte le due Ferrari, con il tedesco Sebastian Vettel staccato di 0.899 ed il monegasco Charles Leclerc di 1.143, girando soprattutto nella prima fase della sessione con una pista ancora molto bagnata. Negli ultimi 5 minuti la Scuderia di Maranello ha mandato in pista entrambe le monoposto con le slick senza riuscire però a migliorare i tempi fatti segnare in precedenza con le intermedie.

La top 5 dei tempi

Pilota Tempo Alexander ALBON (Red Bull) 1'16''142 Valtteri BOTTAS (Mercedes) +0''551 Sebastian VETTEL (Ferrari) +0''899 Charles LECLERC (Ferrari) +1''143 Carlos SAINZ (McLaren) +1''644

Hamilton e Verstappen non hanno completato giri validi

Come di consueto la bagarre di centro gruppo è stata molto intensa con lo spagnolo Carlos Sainz che si è imposto in questa speciale lotta stampando il 5° tempo a 1.644 dal leader alla guida precedendo le Renault del tedesco Nico Hulkenberg, 6° a 1.757, e dell’australiano Daniel Ricciardo, 8° a 1.843. Completano la top10 le due Toro Rosso di Pierre Gasly e Daniil Kvyat e la McLaren di Lando Norris, mentre due dei favoriti principali per la vittoria finale del Gran Premio come Lewis Hamilton e Max Verstappen non hanno completato giri cronometrati validi. L’olandese, nell’unica sua sortita in pista con gomme slick, si è reso protagonista di un testacoda senza conseguenze alla S di Senna.