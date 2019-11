Disastro Ferrari a Interlagos! Vettel e Leclerc si buttano fuori, ritiro per entrambi!

Il GP del Brasile 2019 rischia di passare alla storia come quello che ha deteriorato completamente il rapporto fra Charles Leclerc e Sebastian Vettel in Ferrari. Ad Interlagos la Ferrari combina la frittata e nel tentativo di portare a casa un podio, torna dal Sudamerica con zero punti e due ritiri che gridano vendetta.

A salire sul banco degli imputati è Sebastian Vettel che nel tentativo di rintuzzare un attacco del compagno di squadra stringe Leclerc che fora la gomma ed è costretto a ritirarsi. Nell’incidente anche Vettel riporta dei danni alla sua monoposto ed è costretto a parcheggiare la sua Ferrari fuori pista. Un patatrac in piena regola che lascia attonito il team principal Mattia Binotto e tutto il muretto della scuderia di Maranello, che ora dovrà gestire questo caso che rischia di minare le certezze di una coppia di piloti che sembrava andare d’accordo ma che in realtà inizia a palesare dei problemi di convivenza.

Il fattaccio

Succede tutto al giro 66, poche tornate dopo la ripartenza per l’intervento della safety car a seguito del ritiro di Valtteri Bottas. Charles Leclerc, scattato dalla 14esima posizione in griglia e protagonista di una sontuosa rimonta fino al 4° posto, con le gomme nuove e il serbatoio ormai vuoto chiede strada a Vettel e lo attacca in discesa, il tedesco non ci sta e nel tentativo di riprendersi la posizione, finisce per toccare il compagno di scuderia. Entrambe le vetture, visibilmente danneggiate, sono costrette al ritiro. Il bilancio parla di una rottura della sospensione anteriore per Leclerc e di una foratura per Vettel. Un contatto che getta nello sconforto il muretto Ferrari e che fa già molto discutere.